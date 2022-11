Khuyến khích lấy hóa đơn khi mua hàng

Đây là hoạt động nhằm tạo thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ quyền lợi của chính người tiêu dùng, đồng thời góp phần chống gian lận thuế.

Đại diện Cục Thuế tỉnh trao bảng tượng trưng cho khách hàng trúng giải nhất quý III/2022.

48 khách hàng trúng “Hóa đơn may mắn”

Ông Nguyễn Phi Hồng, số hóa đơn 3.176 và bà Nguyễn Thị Khánh Vân, số hóa đơn 18.311 là 2 khách hàng đồng trúng giải Nhất (trị giá 20 triệu đồng) lần lượt quý II và quý III/2022, được Cục Thuế tỉnh trao giải chiều ngày 15/11. Ngoài 2 trường hợp trên, 46 khách hàng khác cũng may mắn trúng giải trong dịp này.

Đây là kết quả chương trình bấm nút lựa chọn trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” trong tổng số 120.962 số hóa đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện tham gia. Tổng trị giá giải thưởng 160 triệu đồng, trong đó, giải Nhất (20 triệu đồng), giải Nhì (10 triệu đồng), giải Ba (3 triệu đồng) và giải Khuyến khích (1 triệu đồng).

Ông Trần Hiệp Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, ngày 7/9/2022, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Thông báo số 8262 về việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng tham gia chương trình là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Các hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình là hóa đơn có đầy đủ thông tin định danh của người mua hàng hóa, dịch vụ (tên, số điện thoại, MST/CMND/CCCD/hộ chiếu); không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin người mua và người bán trùng nhau. Mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Trước đó, Tổng cục Thuế tổ chức thí điểm 2 kỳ bấm số lựa chọn các “Hóa đơn may mắn” để trao thưởng. Kỳ bấm số lần 1 tổ chức ngày 18/4/2022. Kỳ bấm số lần 2 tổ chức ngày 21/4/2022. Kết quả tìm ra được 6 cá nhân, tổ chức may mắn với giải thưởng lớn nhất được trao là 50 triệu đồng.

Đến ngày 29/8, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu triển khai mở rộng chương trình “Hóa đơn may mắn”. Thực hiện chỉ đạo, cục thuế các địa phương đã đồng loạt gửi thư ngỏ đến người nộp thuế để tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi mua hàng nên lấy hóa đơn tham gia chương trình dự thưởng “Hóa đơn may mắn” do cơ quan Thuế tổ chức. Hiện đã có 46/63 cục thuế tổ chức thành công chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn”.

Để phát huy hiệu qủa của hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế xác định cần phải có sự giám sát của bên thứ ba, đó chính là người tiêu dùng, đặc biệt là ở khâu bán lẻ. Việc ngành Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ là yếu tố góp phần quan trọng để người tiêu dùng thực hiện quyền giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của DN và người bán hàng.

Tránh thất thu ngân sách Nhà nước

Theo Cục Thuế tỉnh, việc người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, đem lại rất nhiều lợi ích, ý nghĩa. Cụ thể, đối với người mua hàng, việc lấy và lưu giữ hóa đơn điện tử, yêu cầu người bán ghi đầy đủ thông tin định danh của người mua trên hóa đơn, người mua sẽ có cơ hội trúng những phần thưởng có giá trị. Quyền lợi của người mua hàng được bảo vệ trong giao dịch thương mại như: bảo hành, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa. Đối với người bán hàng, người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình, DN, tổ chức, hộ kinh doanh lập hóa đơn có cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh, từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, góp phần làm tăng doanh thu.

Đặc biệt, việc khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ sẽ tránh thất thu ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế của ngành Thuế; bảo đảm sự công bằng xã hội trong việc chấp hành pháp luật thuế của các DN, đồng thời tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.

Rõ ràng việc người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ đem lại rất nhiều lợi ích, ý nghĩa. Tuy nhiên, có một thực tế, đó là việc đại đa số người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng cá nhân thường không phải hạch toán chi phí nên không có thói quen lấy và lưu giữ hóa đơn. Do vậy, thông qua chương trình “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng, ngành Thuế đã tạo ra một cơ chế để khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen tiêu dùng văn minh: mua hàng hóa và lấy hóa đơn.

Bài, ảnh: PHAN HÀ