Bà Rịa – Vũng Tàu có 4 DN được vinh danh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Chiều ngày 7/11, tại TP Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I (giai đoạn 2017-2021) khu vực phía Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Bằng khen đến Công ty TNHH E-TOP Việt Nam.

Tại buổi lễ tôn vinh, 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN (giai đoạn 2017-2021) tại 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trong đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 4 DN được vinh danh gồm: Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam; Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam; Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam; Công ty TNHH E-TOP Việt Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Bằng khen đến Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam.

Các tiêu chí để BHXH Việt Nam lựa chọn DN tiêu biểu bao gồm: Thực hiện tốt quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (không vi phạm các hành vi về BHXH, BHYT, BHTN được quy định trong Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Bộ Luật hình sự, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế…); đóng BHXH, BHYT, BHTN; trả sổ BHXH, trả thẻ BHYT cho NLĐ; giải quyết hưởng, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN; việc giải quyết hưởng các chế độ, chính sách BHXH cho NLĐ (lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ đúng thời hạn quy định; không xảy ra gian lận, giả mạo hồ sơ để trục lợi quỹ BHXH, BHTN); việc chi trả chế độ BHXH cho NLĐ đầy đủ, đúng thời hạn quy định (trong trường hợp NLĐ nhận qua đơn vị SDLĐ); thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan BHXH (trong các lĩnh vực: triển khai giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, cung cấp thông tin...).

Đại diện Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam của Bà Rịa - Vũng Tàu được vinh danh DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I (giai đoạn 2017-2021) khu vực phía Nam.

Ngoài ra, còn có các tiêu chí phụ như thực hiện nghĩa vụ thuế; an toàn lao động; bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện (tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định để đạt được những kết quả, thành tựu quan trọng của ngành BHXH Việt Nam trong 27 năm qua có sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ đầy trách nhiệm của các DN, người SDLĐ, NLĐ.

Các đơn vị SDLĐ đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, tạo việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Tính đến hết tháng 9/2022, cả nước đã có trên 17 triệu người tham gia BHXH, BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 88,4% dân số, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân.

“Đây sẽ là hoạt động thiết thực không chỉ để ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên các DN tiêu biểu mà từ đó còn tạo sự lan toả trong cộng đồng DN về thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội đất nước”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG - HỒNG HÀ