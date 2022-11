Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) vừa ban hành Thông báo số 357/TB-DNL về việc công bố danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam.

Theo đó, danh sách được Cục Thuế doanh nghiệp lớn đăng tải công khai trên trang Website: https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request.

Một số nhà cung cấp nước ngoài Tổng cục Thuế vừa công bố gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd; iHerb, LLC; Netflix Pte. Ltd; Tiktok Pte. Ltd; Blizzard Entertainment Inc; Educational Testing Service; LinkedIn Singapore Tte. Ltd; Ezviz International Limited…

Trước đó, ngày 21/3, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố ứng dụng Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) để NCCNN thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới.

Tổng cục Thuế cho hay, sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 36 NCCNN đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng với tổng số thuế đã khai, nộp đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, các DN lớn như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple đều cũng đã đăng ký, khai, nộp thuế qua Cổng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đang triển khai hệ thống tích hợp với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Ngành thuế đã hoàn thành thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, an toàn an ninh thông tin để khai thác 5 dịch vụ của CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an cung cấp, gồm: Dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh thư; dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình; dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng Chính phủ (trục liên thông văn bản quốc gia); dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân; dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân (không có số CMND).

