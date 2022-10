VŨNG TÀU TRĂN TRỞ VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG - Kỳ 3: Khó khăn trong quản lý

TIN BÀI LIÊN QUAN

Sự phát triển bùng nổ của các cơ sở lưu trú du lịch mang danh “homestay” khiến người dân phải hứng chịu nhiều phiền toái, còn cơ quan chức năng thì gặp khó khăn trong công tác quản lý. Đó là chưa kể, nhiều khoản đóng góp từ các cơ sở này rất khó để thu đủ, tính đủ.

Qua kiểm tra cơ sở lưu trú Ruby Chill Villa (khu biệt thự Thanh Bình, phường 10), lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu yêu cầu cơ sở này chấn chỉnh tình trạng cho khách du lịch hát hò ồn ào, ảnh hưởng đến dân cư.

Khó xử lý vi phạm

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho biết, cuối tháng 9 vừa qua, hàng chục hộ dân sống tại hẻm 82 Xô Viết Nghệ Tĩnh đã gọi đến số điện thoại đường dây nóng của TP. Vũng Tàu phản ánh: Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 9/2022, hầu như ngày nào Villa Phạm (82/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam) cũng có tình trạng hát hò ồn ào đến 23-24 giờ. “Không biết có ai báo trước hay không, nhưng khi lực lượng chức năng đến nơi thì chỉ còn một nhóm người ngồi ăn uống trong sân. Hoạt động ca hát đã dừng hẳn. Vì vậy, chúng tôi không có cơ sở để xử lý”, ông Toản nói.

Trung tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng Công an phường 2, TP.Vũng Tàu phân tích, muốn xử phạt vi phạm hành chính về tiếng ồn sau 22 giờ, cơ quan chức năng phải xác định được mức độ tiếng ồn vượt ngưỡng quy định là 55dBA (decibel) bằng thiết bị chuyên dụng. Thế nhưng, lực lượng chức năng chưa được trang bị thiết bị này nên rất khó xử phạt. “Lực lượng chức năng chỉ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu cơ sở kinh doanh viết cam kết, hoặc xử lý các hành vi vi phạm khác như: hoạt động quá giờ quy định, không khai báo danh sách người lao động và giao kết hợp đồng lao động. Nhưng việc này chủ yếu là mang tính răn đe, giáo dục”, Trung tá Nguyễn Thế Nam nói.

Tương tự, ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Vũng Tàu cũng phân tích, “Các đoàn kiểm tra liên ngành không có thẩm quyền sử dụng công cụ hỗ trợ nên không xử lý được nhóm tụ tập đông người và trong trạng thái say xỉn. Tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị âm thanh để hát karaoke giải trí, gây ồn ào, huyên náo khu dân cư, nơi công cộng thường diễn ra trước 22 giờ và không có thời điểm nhất định, gây khó khăn cho việc phối hợp kiểm tra, đo đạc độ ồn”.

Ngoài ra, ông Hạnh cũng cho rằng, công tác phối hợp xử lý giữa Phòng Văn hóa-Thông tin, Đoàn kiểm tra liên ngành và Công an thành phố, công an phường chưa rốt ráo, chặt chẽ. Theo thống kê của Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Vũng Tàu, trong tháng 9/2022, đường dây nóng của thành phố nhận được 14 cuộc gọi phản ánh ô nhiễm tiếng ồn từ các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, trong đó nhiều nhất là địa bàn phường 10. Tuy nhiên, sau khi xử lý, phường 10 cũng không thông tin kết quả về Phòng Văn hóa-Thông tin để cập nhật, báo cáo. Với một số trường hợp, địa phương giải thích là “chưa đến 22 giờ nên chưa thể xử phạt”.

Khách du lịch ăn uống, hát hò gây ồn ào tại Quang Phượng villa (khu biệt thự Thanh Bình, phường 10).

Nhiều vi phạm

Thống kê của Phòng Tài chính-Kế hoạch TP. Vũng Tàu cho thấy, từ ngày 1/1/2021 đến 31/8/2022 có 371 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú được đăng ký tại địa phương. Trên thực tế, số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày tại thành phố vượt xa con số này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại chung cư OSC Land (đường Võ Thị Sáu), khoảng 50% căn hộ ở đây là có hoạt động cho khách du lịch thuê nhưng chủ căn hộ không làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Hoạt động nhận-trả phòng được các chủ căn hộ giao cho người quản lý. Khách thuê chỉ cần chuyển khoản cho chủ nhà là xong. Trong danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày do Phòng Tài chính-Kế hoạch TP. Vũng Tàu cấp từ tháng 1/2021 đến nay không có hộ nào có căn hộ tại chung cư OSC Land đăng ký kinh doanh!

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, theo quy định tại Điều 49 - Luật Du lịch, điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm: Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, an toàn về PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Ngoài 3 điều kiện trên, cơ sở kinh doan cần phải có giấy chứng nhận bảo đảm an ninh trật tự và giấy chứng nhận an toàn PCCC do công an cấp huyện cấp. Trường hợp tổ chức ăn uống có thu tiền thì phải có giấy chứng nhận VSATTP do phòng y tế cấp huyện cấp. Chủ cơ sở phải thông báo với cơ quan quản lý về du lịch, cụ thể là Sở Du lịch trước 15 ngày đi vào hoạt động. Đồng thời, cơ sở phải đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết với Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra một số cơ sở lưu trú ngắn ngày trên địa bàn phường 10 trong 2 ngày 11 và 12/10, Đoàn liên ngành TP. Vũng Tàu ghi nhận, hầu hết các cơ sở kinh doanh này đều không niêm yết giá bán phòng. Riêng cơ sở Quang Phượng Villa (do Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Minh Huy đứng tên) không có giấy chứng nhận PCCC, không có giấy chứng nhận an ninh trật tự… Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 4 người lao động đang làm việc nhưng chủ cơ sở là bà Trần Thị Phượng không xuất trình được hợp đồng lao động với 4 người này.

Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ 25/8/2022) quy định: vi phạm tiếng ồn sẽ bị các mức phạt từ cảnh cáo đến mức cao nhất lên tới 160 triệu đồng. Theo quy định mới này, tiếng ồn bằng hoặc lớn hơn 40dBA trở lên (so với quy chuẩn) sẽ bị phạt đến 160 triệu đồng. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là 70dBA (từ 6 giờ đến 21 giờ) và 55 dBA (21 giờ đến 6 giờ). Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng (đối với cá nhân) có hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào huyên náo (như hát karaoke, loa kẹo kéo,...) tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Mức phạt này sẽ nhân lên gấp đôi đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các cơ sở đăng ký lưu trú không trung thực, khó theo dõi và dẫn tới nhiều hệ lụy, trong đó có việc thất thu thuế. Theo quy định, người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ từ mức 200 ngàn đồng trở lên. Trường hợp người mua không lấy hóa đơn thì đơn vị cung ứng vẫn phải lập hóa đơn. Tuy nhiên, đa số cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch này không thực hiện nghiêm quy định. Hơn nữa, hầu hết khách hàng đều không yêu cầu hóa đơn nên cũng vô tình tiếp tay cho hành vi trốn thuế của các DN và hộ kinh doanh cơ sở lưu trú.

Ở góc độ quản lý địa bàn, bà Trần Thị Toàn, Trưởng Ban điều hành khu phố 6, phường 2 cũng phàn nàn, nhiều năm qua, khu phố không thu được các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Khuyến học, Chăm sóc người cao tuổi, Vì người nghèo… từ những hộ có nhà, biệt thự cho thuê.

“Đặc biệt, những hộ ở địa chỉ 16, 18, 20, 29, 32, 34, 35, 36, F1, F3, F8, F9 Lạc Long Quân đã hơn 10 năm nay khu phố không gặp được chủ nhà và không hề thu được bất cứ khoản đóng góp nào. Trong khi đó, địa phương phải chịu nhiều áp lực về an ninh trật tự và các vấn đề xã hội từ hoạt động kinh doanh của chính những hộ này”, bà Toàn nói.

