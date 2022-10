Tối 4/10, tại TP. Vũng Tàu, Sở Công thương tổ chức chương trình giao lưu doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu- Tsubame Sanjo. Đây là một trong các hoạt động trong chương trình làm việc (từ ngày 3-7/10) của Đoàn công tác TP. Sanjo (Nhật Bản) tại tỉnh.

Đại diện DN Nhật Bản tham gia dự án giới thiệu về sản phẩm sẽ sản xuất trong thương hiệu chung Tsubame Sanjo.

Chương trình giao lưu nhằm giúp doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu gặp gỡ, nghiên cứu từ kinh nghiệm trong quản lý điều hành, quản lý sản xuất, marketing theo phong cách Nhật Bản. Đồng thời, là cơ hội để các doanh nghiệp Tsubame Sanjo và Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối, trao đổi kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hợp tác, tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu chung được sản xuất bởi doanh nghiệp của hai địa phương Sanjo và Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu với DN Tsubame Sanjo nói riêng.

Được biết, dự án “Hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa SDGS trong khuôn khổ chương trình phổ cập, kiểm chứng, thương mại hóa dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tsubame Sanjo và thương hiệu Tsubame Sanjo tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án Sanjo).

Theo bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương, Dự án Sanjo do Cơ quan Hợp tác Quốc tế JICA tài trợ được kỳ vọng sẽ tạo ra một thương hiệu chung Tsubame Sanjo - Bà Rịa - Vũng Tàu với những sản phẩm chất lượng cao do doanh nghiệp của hai địa phương hợp tác sản xuất. Mặc dù do ảnh hưởng dịch COVID-19, dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, nhưng đến nay Phòng trưng bày máy móc thiết bị và sản phẩm chung đã được phía Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành tại số 8 Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu và sẽ đưa vào khánh thành ngày 6/10.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU