Nhiều loại cây trồng giảm diện tích sản xuất

Sáng 27/10, Sở NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông-Xuân 2022-2023.

Trong năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng gần 110.729ha các loại cây trồng, giảm 1.854ha so với cùng kỳ. Trong đó, lúa hơn 23.657ha, giảm 1.577ha so với năm 2021; năng suất bình quân ước đạt 58,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt 138.817 tấn, giảm 5.470 tấn so với cùng kỳ. Một số loại cây trồng khác như: bắp, rau các loại, đậu, khoai mì các loại diện tích gieo trồng đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái từ 9-400ha (tùy loại).

Đối với một số loại cây công nghiệp, diện tích trồng năm 2022 cũng giảm mạnh, trong đó cây hồ tiêu gieo trồng khoảng 10.684ha, giảm 825ha; cây cà phê giảm hơn 513ha; cây điều giảm 158ha so với cùng kỳ. Trong khi đó, diện tích cây ăn trái lại tăng nóng với diện tích 13.723ha, tăng 1.374 ha so với cùng kỳ.

Về tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt năm 2022, tổng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt tăng 3,02% so với cùng kỳ, thấp hơn chỉ tiêu so với kế hoạch 3,75%.

Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh, vụ Đông Xuân năm 2022-2023, dự kiến sẽ xuống giống khoảng 11.105ha, thấp hơn 1.074ha so với cùng kỳ. Thời gian dự kiến cho vụ Đông-Xuân sớm sẽ từ 1/11-20/11 và vụ muộn từ 21/11-31/12.

HỒNG PHÚC