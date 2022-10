Thời gian qua, đội ngũ doanh nhân, DN trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng hành với tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Công ty TNHH Lan Anh khởi công xây dựng các công trình nhà ở xã hội và chung cư thu nhập thấp tại dự án khu dân cư Lan Anh 7B.

Giữ vai trò trụ cột phát triển kinh tế

Sau 22 năm thành lập, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã tiếp nhận, xử lý, vận chuyển và cung cấp ổn định, an toàn hơn 103 tỷ m3 khí và 3,6 triệu m3 condensate. Có thời điểm lượng khí do dự án cung cấp đã góp phần sản xuất khoảng 40% tổng sản lượng điện cả nước. Sau nhiều lần đầu tư mở rộng nhà máy, công suất hệ thống đã tăng từ 10 lên 22 triệu m3 khí/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng.

Hiện nay, hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và sự nghiệp phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam. Việc quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả dự án cũng tạo sức lan tỏa, làm nên lợi thế so sánh để Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút những dự án lớn.

Trong khi đó, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) chính là cánh chim đầu đàn trong việc mở ra chương mới cho khu cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải (CM-TV). CMIT luôn tiên phong thử nghiệm thành công tiếp nhận tàu trọng tải lớn nhất thế giới. Một trong các dấu mốc quan trọng nhất phải kể đến là việc thử nghiệm tiếp nhận tàu trọng tải 194 ngàn tấn vào năm 2017 và tàu 214 ngàn tấn vào năm 2020.

CM-TV cũng trở thành một trong số ít cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận các tàu kích cỡ siêu lớn. Đây là cơ sở để Bộ GT-VT, Cục Hàng hải Việt Nam cấp phép cho một số cảng nước sâu khác trong khu vực CM-TV tiếp nhận tàu kích cỡ tương tự.

Hoạt động kinh doanh khai thác cảng được bảo đảm. Chỉ tính riêng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, CMIT đã tiếp nhận làm hàng thành công, an toàn cho 250 chuyến tàu mẹ quốc tế, 11.325 chuyến sà lan và tàu nội địa. Năng suất khai thác tiếp tục được duy trì ở mức cao và ổn định ngang tầm thế giới (32 container/giờ/cẩu bờ), duy trì môi trường khai thác cảng an toàn cho cả con người và hàng hóa.

Nhiều DN dù chịu tác động mạnh mẽ bởi đại dịch COVID-19, nhưng ngay sau khi dịch được kiểm soát đã nỗ lực phục hồi sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty TNHH Lan Anh là một ví dụ. Đến nay, công ty đã hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp và kinh doanh đất nền thương phẩm các dự án: Khu dân cư Lan Anh 1, Khu dân cư Lan Anh 2, Khu dân cư Lan Anh 4, Khu dân cư Lan Anh 5 (TP. Bà Rịa); Khu dân cư Lan Anh 7A, Khu dân cư Lan Anh 7B (huyện Châu Đức). Công ty đang đầu tư Khu dân cư Lan Anh 10 tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Đáng chú ý, Công ty TNHH Lan Anh còn dành một phần quỹ đất trong các dự án để đầu tư nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu của cán bộ công nhân viên chức khó khăn về nhà ở.

Kỹ sư Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn trong giờ làm việc.

Tham gia bảo đảm an sinh xã hội

Ngoài việc tạo công ăn việc làm ổn định, bảo đảm đời sống cho công nhân lao động, cộng đồng doanh nhân - DN Bà Rịa-Vũng Tàu còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chung tay cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội bằng các hoạt động như đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây nhà đại đoàn kết.

Điển hình, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn dành gần 1 tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công ty tập trung vào các lĩnh vực: y tế, giáo dục, giảm nghèo…, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển bền vững của địa phương. Riêng năm 2020, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn đã tài trợ các chương trình an sinh xã hội chiến lược và trọng điểm tại tỉnh với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng.

Toàn cảnh Cảng CMIT, một trong những cảng container tiên phong trong việc đón các tàu trọng tải lớn đến 214.121 DWT.

Với phương châm "cho đi là còn mãi", Công ty TNHH Lan Anh đã dành kinh phí hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chung tay phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm 2020, 2021, công ty đã đóng góp hàng chục tỷ đồng ủng hộ quỹ vắc xin và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ, tặng quà thường xuyên và đột xuất đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng là một trong những điểm sáng về công tác an sinh xã hội tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Thời gian qua, công ty đã thực hiện nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như: chương trình “Sữa học đường” trao gần 68.000 hộp sữa cho hơn 1.150 HS Trường Tiểu học Lê Lợi, TX. Phú Mỹ; hỗ trợ hàng tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết; tặng quà người nghèo dịp Tết Nguyên đán; đồng hành cùng người dân vượt khó do ảnh hưởng của dịch COVID -19…

