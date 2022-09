Tàu neo cảng vì không đủ dầu ra khơi

Hơn 1 tuần trở lại đây, hàng loạt tàu cá trên địa bàn tỉnh phải hoạt động cầm chừng, thậm chí nằm bờ vì khan hiếm dầu diesel để ra khơi.

Nhiều tàu cá chỉ mua được một nửa nhiên liệu so với yêu cầu, buộc phải dời ngày ra khơi. Trong ảnh: Tiếp nhiên liệu cho tàu cá tại cảng Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Tàu cá của gia đình ông Nguyễn Thanh Bình, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ chuẩn bị đến ngày ra khơi đánh bắt hải sản. Với công suất 750CV, tàu cá phải bơm 2.500 lít dầu cho hành trình đi biển 20 ngày trên biển. Thế nhưng, mấy ngày nay, tàu chỉ bơm được gần 400 lít dầu, số lượng này không đủ nhiên liệu để ra khơi, ông Bình buộc phải neo tàu lại cảng. “Đang vào mùa vụ đánh bắt, nếu tình trạng này kéo dài, ngư dân chúng tôi lại thiệt hại nặng nề. Mấy tháng trước tàu nằm bờ vì giá xăng dầu tăng cao, nay lại khan hiếm, ngư dân chúng tôi khó khăn chồng chất khó khăn”, ông Bình than thở.

Tương tự, 3 ngày liên tiếp, ông Hải Phương, ngư dân ở Kiên Giang, có tàu cá đánh bắt gần bờ đậu tại cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mua dầu cho tàu cá ra khơi, nhưng hỏi chỗ nào cũng báo dầu hết. Do vậy, 2 con tàu chưa thể ra khơi theo kế hoạch dự kiến, hiện cũng phải nằm bờ, chờ bao giờ có nhiên liệu mới có thể đi được.

Tại cảng cá Bến Lội - Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, gần 1 tuần nay, nhiều tàu cá phải nằm bờ vì không đủ nhiên liệu cho chuyến biển. Bình quân 1 chuyến biển từ 15-20 ngày, tàu cá của gia đình bà Phạm Thị Hồng Vy, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tiêu tốn khoảng 8.000 lít dầu diesel. Thế nhưng, cửa hàng xăng dầu mới chỉ cung cấp cho tàu 2.000 lít. Không đủ nhiên liệu, gia đình bà Vy quyết định chỉ đánh bắt gần bờ và ngắn ngày. “ Đánh bắt gần bờ chỉ là biện pháp tình thế chứ chẳng thu được bao nhiêu, chỉ đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày thôi. Cứ tình trạng này kéo dài, qua mùa đánh bắt là không còn làm ăn được bao nhiêu nữa”, bà Vy cho hay.

Trước tình hình ngư dân phản ảnh về việc thiếu dầu cho tàu cá, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Mặc dù chưa có tình trạng cố tình găm hàng hay cố tình từ chối bán hàng cho người dân, tuy nhiên, có tình trạng thiếu hụt dầu cho ngư dân xảy ra ở khu vực các cảng cá của huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Việc dầu diesel cung ứng nhỏ giọt đang gây trở ngại lớn cho bà con ngư dân đánh bắt hải sản.

