Năng suất lúa vụ Hè Thu thấp, giá lại giảm

Năng suất lúa thấp, giá lại giảm so với năm trước trong khi chi phí đầu tư cao nên vụ Hè Thu năm nay nông dân gần như không có lãi.

Do ảnh hưởng của thời tiết, lúa vụ Hè Thu năm nay giảm so với mọi năm. Trong ảnh: Nông dân thu hoạch lúa tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

Ảnh hưởng của thời tiết

Vừa thu hoạch xong diện tích trồng lúa vụ Hè Thu, ông Nguyễn Văn Bảy, nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền cho biết, so với năm trước, năng suất vụ này giảm gần 1 tạ/sào, chỉ đạt khoảng 6 tạ/sào. Sở dĩ năng suất lúa Hè Thu năm nay giảm do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, khô hạn xảy ra vào đầu vụ, dẫn đến cây lúa kém phát triển. Đặc biệt, vào giai đoạn lúa chín xuất hiện dịch hại bọ xít hôi tấn công, khiến hạt lúa bị lép, gié lúa bạc màu và hiệu quả không cao.

Theo bà con nông dân, vụ Hè Thu năm nay năng suất dao động từ 5,5 tấn/ha, cao nhất cũng chỉ đạt 6 tấn/ha, thậm chí có hộ chỉ đạt khoảng 5 tấn/ha. “Thời tiết nắng mưa thất thường nên lúa cháy lá hết, sâu bệnh hại tấn công, bị hạt lép nhiều nên khi thu hoạch xong không được bao nhiêu”, ông Bảy thông tin thêm.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lan, nông dân xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ cho biết, ngoài thời tiết không thuận lợi, việc giá vật tư đầu vào tăng cao cũng khiến chi phí đầu tư cho vụ Hè Thu không được như những vụ khác. Do đó, năng suất cũng thấp hơn 1-2 tạ/sào so với vụ mùa trước.

Giá lúa giảm so với năm trước trong khi chi phí đầu tư cao nên nông dân lãi thấp. Trong ảnh: Nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền thu hoạch lúa.

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xuống giống

Ngoài năng suất và giá bán giảm, một yếu tố đặc biệt quan trọng làm cho mức lợi nhuận của người nông dân đã, đang thu hoạch lúa Hè Thu giảm, thậm chí có hộ chỉ huề vốn và thua lỗ do chi phí đầu tư đều ở mức cao, nhất là chi phí phân bón tăng gấp 2 lần.

Ông Nguyễn Minh Trí, ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền thông tin, chi phí nặng nhất là tiền mua phân bón. Cụ thể, giá phân DAP và Urê dao động từ 800.000 đến hơn 1.100.000 đồng/bao, tăng từ 200.000-300.000 đồng/bao (tùy loại) so cùng kỳ; thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng từ 10-20%. Nếu giá thành sản xuất 1ha lúa ở những năm trước thường dao động từ từ 15-17 triệu đồng, khi giá phân bón và vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay thì 1ha lúa phải tăng thêm 3-5 triệu đồng/ha. Như vậy, với năng suất lúa khoảng 6 tấn/ha, giá bán lúa OM 5454, OM 18 mức 5.100-5.200 đồng/kg; dẻo bầu 5.500 đồng/kg, giảm khoảng 400 đồng/kg so với năm ngoái. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, nông dân chỉ lãi vài triệu đồng/ha. Đối với những chân ruộng thuê, hoặc năng suất 4-5 tấn/ha thì chỉ huề vốn, thậm chí thua lỗ.

“So với năm trước, nay giá rẻ vì giống, tiền cắt, xới trục cũng lên mà giá lúa không lên. Chúng tôi bỏ tiền sản xuất ra mà thu có nhiêu đó thì lợi nhuận không được là bao, có người còn lỗ”, ông Trí cho hay.

Ngoài giá vật tư nông nghiệp tăng cao, một gánh nặng khác mà nông dân đang thu hoạch lúa HT cũng phải chịu là tiền thuê máy cắt ở mức cao. Cụ thể, tiền thuê máy cắt lúa đã tăng từ 40.000-60.000 đồng/công so cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, nông dân xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ cho rằng, giá các loại nguyên liệu đầu vào đều tăng mạnh theo điều kiện thực tế của thị trường. Riêng chỉ có giá lúa là không tăng, thậm chí giảm thêm nên đẩy nông dân vào nhiều tình thế khó, nhất là áp lực tiền vật tư nông nghiệp vào đầu vụ xuống giống và nhiều khoản chi khác.

Để đảm bảo cho vụ sản xuất tiếp theo, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân ngay sau khi thu hoạch lúa Hè Thu cần tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2022-2023. Các địa phương cần nghiên cứu, triển khai kế hoạch và điều chỉnh phù hợp về lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa cho phù hợp nhằm né tránh bất lợi của thời tiết.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC