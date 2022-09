Khách tham quan, mua sắm tăng gấp 3 lần

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại siêu thị, chợ tăng từ 50% đến gấp 3 lần so với ngày thường. Giá bán ổn định, riêng giá hải sản tăng từ 20-50%.

Người dân mua thực phẩm tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng 2/9.

Tấp nập khách

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách đổ về siêu thị Go! Bà Rịa mua sắm, vui chơi, ăn uống khá đông. Bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc Go! Bà Rịa cho biết, siêu thị đã chủ động nhập lượng hàng tăng từ 20-30% so với ngày thường, nhất là các mặt hàng chế biến sẵn, thực phẩm tươi sống, rau củ.

“Trong 4 ngày lễ, siêu thị đón và phục vụ hơn 20 ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm, trong đó đông nhất là 3 ngày cuối tuần với lượng khách đạt 5.000-6.000 lượt khách/ngày”, bà Kim Mỹ thông tin.

Lotte Mart Vũng Tàu cũng đón khoảng 7.000-8.000 lượt khách/ngày, tăng 3 lần so với ngày thường, chủ yếu tập trung tại khu vực cà phê, quán ăn, thực phẩm tươi sống, rau củ, thực phẩm chế biến sẵn. Siêu thị đã tăng cường 100% nhân lực tại khu vực sảnh, điểm thanh toán, quầy hàng để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ khách và tiếp thêm hàng hóa.

Các quán ăn đặc sản Vũng Tàu như bánh khọt, lẩu cá đuối, hủ tiếu mực trên đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trường Tộ hay các quán cà phê dọc tuyến đường ven biển cũng luôn trong tình trạng kín chỗ vào giờ cao điểm, nhất là trong hai ngày 2 và 3/9. Giá thức ăn, nước uống, ăn sáng ổn định.

Giá hải sản tăng

Trong những ngày lễ, nhu cầu mua sắm các loại hải sản tươi sống của người dân và khách du lịch tăng cao, vì vậy tiểu thương đã chủ động nhập về lượng hàng tăng từ 10-20% so với ngày thường.

Bà Kim Chi, tiểu thương kinh doanh hải sản tại chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) cho biết, dịp lễ năm nay khách đến mua sắm khá đông, tăng khoảng 50% so với ngày thường. Giá hải sản tăng từ 10-30 ngàn đồng/kg, riêng ghẹ tăng từ 100-150 ngàn đồng/kg. Chẳng hạn ghẹ nhỏ ngày thường khoảng 300 ngàn đồng/kg thì lễ tăng lên 450 ngàn đồng/kg, ghẹ loại 1 ngày thường khoảng 600 ngàn đồng/kg tăng lên 700 ngàn đồng/kg những ngày lễ.

“Giá hải sản tăng do giá đầu vào cao, buộc tiểu thương phải tăng giá”, bà Kim Chi phân trần.

Các loại cá, hải sản khác cũng tăng giá như: cá bạc má giá từ 80-110 ngàn đồng/kg (tăng 30 ngàn đồng); bạch tuộc 150-180 ngàn đồng/kg (tăng 10 ngàn đồng); tôm sú dao động từ 320-500 ngàn đồng/kg, tùy loại (tăng 30 ngàn đồng); mực dao động từ 150-350 ngàn đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng); ốc hương 400 ngàn-1 triệu đồng/kg, tùy loại (tăng 20 ngàn đồng).

“Trong dịp lễ 2/9, các loại hải sản, nhất là ghẹ, mực khá hút hàng do nhu cầu tiêu thụ của khách du lịch tăng cao. Chúng tôi đã nhập hàng tăng thêm từ 10-20% mà có hôm không đủ bán”, ông Lê Hoàng Nhật Thắng, tiểu thương chợ Phước Hải chia sẻ.

Theo bà Lê Hà Bạch Lê, Giám đốc Công ty Thanh Chiến - đơn vị quản lý chợ Phước Hải, trong những ngày lễ, BQL chợ huy động 100% lực lượng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền cho tiểu thương bán hàng đúng giá, cân đúng, cân đủ, thái độ niềm nở với khách đến tham quan, mua sắm. Bên cạnh đó, chợ đã gắn camera nên tình hình an ninh trật tự được kiểm soát tối đa.

Đại diện BQL các chợ trên địa bàn tỉnh cho biết thêm, trong những ngày lễ, lượng khách tăng nên BQL chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện đúng các quy định về giá, niêm yết giá, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, bố trí lực lượng trực nhằm bảo đảm an ninh trật tự và bố trí nhân viên thu gom rác thường xuyên, không để ứ đọng.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU