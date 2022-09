KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 thu hút được 31 dự án đầu tư

Thông tin từ Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho biết, đến nay KCN này đã thu hút được 31 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 36 ngàn tỷ đồng. Dự kiến, đến hết năm 2022 sẽ thu hút thêm khoảng 23 ngàn tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư vào KCN lên gần 60 ngàn tỷ đồng.

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã và đang tiếp tục thực hiện các dự án cảng cạn Phú Mỹ, sân golf…Tuy nhiên, hiện trên tuyến luồng sông Mỏ Nhát có nhiều đáy cọc và đáy phao đóng giữa luồng sông, gây cản trở phương tiện lưu thông và vận chuyển hàng hóa để triển khai dự án. Các vị trí đáy cọc và đáy phao trên cũng tiềm ẩn gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Do vậy, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, TX. Phú Mỹ hỗ trợ di dời các đăng đáy trên để tuyến luồng thông suốt, đảm bảo an toàn cho các phương tiện thủy lưu thông qua lại.

TRÀ NGÂN