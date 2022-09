Huy động hơn 26 ngàn tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Tháng 8/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 35 đợt đấu thầu bao gồm 15 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước và 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng khối lượng gọi thầu 47.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ có Kho bạc Nhà nước huy động thành công 26.160 tỷ đồng tương đương tỷ lệ trúng thầu 80,49%, tăng 180% so với giá trị huy động trong tháng 7. Trái phiếu Kho bạc Nhà nước bao gồm 2 kỳ hạn 10 năm và 15 năm, lần lượt chiếm tỷ trọng 50,31% và 49,69% tổng khối lượng huy động.

Về lãi suất huy động, kỳ hạn 10 năm tăng từ 2,58%/năm lên 2,85%/năm, tại kỳ hạn 15 năm tăng từ 2,83%/năm lên mức 3,15%/năm so với cuối tháng 7.

Như vậy, 8 tháng năm 2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 104.582 tỷ đồng trái phiếu, hoàn thành 26,15% kế hoạch huy động vốn của năm 2022.

Trên thị trường thứ cấp, tính đến 31/8, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt 1.570.417 tỷ đồng, tăng 1,36% so tháng trước. Tháng 8, giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ tăng nhẹ so với tháng 7, tổng giá trị giao dịch đạt 142.162 tỷ đồng, tương đương 6.180 tỷ đồng/phiên, tăng 3,39% so với tháng 7; trong đó tỷ trọng giá trị giao dịch thông thường (outright) chiếm 38,19%, giao dịch mua bán lại (repos) chiếm 61,81%.

Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đạt 783 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,55% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là 566 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị giao dịch thứ cấp đạt 1.552.341 tỷ đồng, bình quân đạt 9.465 tỷ đồng/phiên, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

VĂN GIÁP