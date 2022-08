Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch đề ra

Tin từ Sở Công thương cho biết, tháng 7/2022 tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt gần 721 triệu USD, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm 2021, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh 7 tháng qua đạt hơn 4,78 tỷ USD, tăng 14,36%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu thô) 7 tháng đạt hơn 3,26 tỷ USD, tăng gần 12%, vượt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra đầu năm 2022 là 8,42%.

Theo đánh giá của Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu tăng trong 7 tháng qua là do nhu cầu xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước đều tăng. Trong đó, châu Á thị trường xuất khẩu chính của tỉnh (chiếm tỷ trọng 63,42% trong tổng kim ngạch xuất khẩu) tăng 10,43% so với cùng kỳ, tương đương hơn 3 tỷ USD; thị trường châu Âu (chiếm tỷ trọng 6,33%) tăng 70,94% so với cùng kỳ, tương đương 302,95 triệu USD; thị trường châu Mỹ (chiếm 8,59% tỷ trọng) tăng 58,66%, tương đương 411,52 triệu USD...

Trong các nhóm ngành hàng xuất khẩu, nhóm hàng CN-TTCN vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh với kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô, thực hiện đạt hơn 3,13 tỷ USD, tăng 12,23% so với cùng kỳ; nhóm thủy sản chiếm tỷ trọng 3,65%, đạt 118,9 triệu USD, tăng 0,91%; nhóm nông lâm sản chiếm tỷ trọng 0,16%, đạt 5,32 triệu USD, tăng 58,24%.

VÂN ANH