Sẵn sàng phương tiện vận chuyển người dân dịp 2/9

Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ, PC08 đã chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông, các tuyến Quốc lộ, đầu mối giao thông trọng điểm, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, bến xe, bến tàu, nhà ga, điểm đang thi công. Đồng thời, tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều; xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.