Các chỉ tiêu kinh tế duy trì tăng trưởng

Ngày 19/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 24 nhằm sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Đất Đỏ đã lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Nhờ vậy, các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục duy trì sự tăng trưởng. Hoạt động sản xuất nông nghiệp từng bước thích ứng linh hoạt trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng khai thác thủy hải sản đạt 107,95%, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 104,35% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 53,36% dự toán, thu ngân sách trên địa bàn đạt 320,48 tỷ đồng, đạt 73,81% dự toán. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch đã từng bước thích ứng an toàn, triển khai phương án hoạt động hiệu quả; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 200,2 tỷ đồng, tăng 80,36% so cùng kỳ.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện chu đáo. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 46,08% chỉ tiêu tỉnh giao.

Hội nghị đã bàn các giải pháp và đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm, trong đó tập trung triển khai các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; khuyến khích đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo hoàn thành khâu đột phá năm 2022; quản lý đất đai, xây dựng; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho năm học mới; hỗ trợ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước...

THANH THANH