Giá heo hơi tăng, người chăn nuôi vẫn thận trọng

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, 6 tháng đầu năm 2022, đàn heo cả nước tăng trưởng 3,8%, sản lượng thịt heo hơi đạt khoảng 2,12 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tại BR-VT, tổng đàn heo 369.053 con, tăng 2,5% so với cùng kỳ, sản lượng thịt đạt 5.829 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ.