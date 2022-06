Phú Mỹ được tặng Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa ký Quyết định số 571/QĐ-CTN, tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Phú Mỹ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn thẩm định NTM Trung ương thăm HTX trồng bưởi da xanh xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ

Tháng 12/2021, TX. Phú Mỹ được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM, các địa phương trên địa bàn thị xã đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các mặt, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn, hệ thống thủy lợi cấp 2, 3 và kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, đảm bảo an toàn về thoát nước trong mùa mưa.

Đến nay, 99,92% hộ dân sử dụng điện thường xuyên. 19/19 trường học tại 5 xã xây dựng NTM có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. 98% trẻ em trong độ tuổi đi mẫu giáo được đến lớp. 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 97,79%. Hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn tăng gấp 3 lần so với năm 2010, đạt từ 59 đến 63 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,1%.

KIM HỒNG