BR-VT nằm trong top đầu thu ngân sách cao

Ngày 30/6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 với 63 điểm cầu tại các Cục thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cùng đại diện các Vụ, đơn vị trong và ngoài ngành thuế tham dự hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Thuế.

Cán bộ công chức thuế trả lời thắc mắc của NNT qua điện thoại.

60/63 địa phương thu ngân sách đạt trên 50% dự toán

Báo cáo từ Tổng Cục Thuế cho biết, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 do ngành Thuế quản lý đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: thu từ dầu thô đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán. Thu nội địa đạt 741.145 tỷ đồng, bằng 64,6% so với dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Toàn ngành có 60/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán, trong đó có một số địa phương thu 6 tháng tăng cao là: Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh.

BR-VT là địa phương có số thu ngân sách đạt cao. Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách do Cục Thuế quản lý hơn 43,9 ngàn tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán pháp lệnh và bằng 138% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa gần 23,6 ngàn tỷ đồng.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá là do tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 đang dần hồi phục, cùng với đó, cơ quan thuế đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất hỗ trợ DN và người dân tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, Tổng cục Thuế đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác hỗ trợ người nộp thuế (NNT) được cơ quan Thuế các cấp đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, trong đó trọng tâm là chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang phương thức hỗ trợ trực tuyến; giải đáp vướng mắc thông qua các hình thức: điện thoại, thực hiện chuyên mục giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế; hỗ trợ trực tuyến qua 479 kênh thông tin của toàn ngành thuế; đăng tải clip, văn bản hướng dẫn trên website ngành thuế và các mạng xã hội (zalo, facebook).

Phủ sóng hóa đơn điện tử đến 100% DN

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của Ngành Thuế trong năm 2021 và năm 2022, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thận trọng, từng bước vững chắc, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện triển khai hóa đơn tử (HĐĐT) giai đoạn 1 tại 6 tỉnh/thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định từ tháng 11/2021.

Trên cơ sở thành công của việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1, ngày 21/4/2022, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức lễ công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc.

Tính đến ngày 26/6, cả nước đã 99,7% DN đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo quy định với số lượng HĐĐT đã được phát hành là khoảng 511 triệu hóa đơn.

Tại BR-VT, tính đến 16 giờ ngày 29/6 đã có 99,9% tổ chức, DN, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang hoạt động có sử dụng HĐĐT. Để đạt được con số trên, trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị kinh doanh, DN thông qua nhiều hình thức như: hướng dẫn trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc trực tuyến, qua email, điện thoại, zalo, website của ngành.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Cục Thuế đã tổ chức tập huấn cho công chức thuế, NNT trên địa bàn tỉnh về áp dụng HĐĐT theo Luật quản lý thuế. Đồng thời giao nhiệm vụ, lộ trình triển khai HĐĐT đến từng chi cục thuế, đội, cán bộ thuế để vận hành hệ thống xuyên suốt. Đặc biệt, Cục Thuế cũng như các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh đã công bố đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ NNT có vướng mắc về HĐĐT, thành lập chuyên mục riêng về HĐĐT trên website của Cục Thuế để đăng tải các văn bản, tài liệu về HĐĐT, giúp NNT dễ dàng tra cứu, theo dõi các nội dung chính sách, thông báo của cơ quan thuế, tài liệu hướng dẫn đăng ký sử dụng HĐĐT, lợi ích của HĐĐT, thông tin các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cho NNT.

Bài, ảnh: PHAN HÀ