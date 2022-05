Thiếu nhân lực, cần thêm nhiều không gian giải trí

Đây là 2 nhóm nội dung chính được các DN nêu ra tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Sở Du lịch với DN du lịch diễn ra ngày 27/5. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch chủ trì hội nghị trực tiếp tại Sở Du lịch. Tham dự có gần 50 DN du lịch tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch, DN du lịch nêu 33 kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động. Trong đó, vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất của hầu hết DN là thiếu hụt trầm trọng lao động ngành du lịch hậu dịch do sự dịch chuyển sang các ngành nghề khác; DN mong muốn được hỗ trợ đào tạo nghề và kết nối với các trường dạy nghề du lịch trên địa bàn để tuyển dụng, thu hút SV mới ra trường; cần có thêm nhiều sản phẩm giải trí, vui chơi về đêm để kéo dài thời gian lưu trú và kéo khách trở lại; các sự kiện quảng bá du lịch cần có kế hoạch sớm và thông báo cho DN biết để có kế hoạch tham gia...

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ khó khăn mà DN du lịch gặp phải trong 2 năm qua do đại dịch COVID-19. Sở Du lịch ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của DN. Đối với những vấn đề trong thẩm quyền như: kết nối với các trường nghề, tổ chức ngày hội việc làm chuyên ngành du lịch, Sở sẽ bắt tay xử lý ngay sau hội nghị. Ông Trịnh Hàng thông tin thêm, Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch và đang chờ UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đối với các vấn đề về an ninh, an toàn cho du khách, hát kakaoke gây ồn ảnh hưởng đến các KDL; tình trạng rác thải đại dương dạt vào bờ gây mất mỹ quan bãi tắm… Sở Du lịch sẽ bàn bạc với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh có hướng chấn chỉnh phù hợp.

ĐĂNG KHOA