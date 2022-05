Tổ chức cuộc thi trực tuyến về an toàn, vệ sinh lao động

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), Công đoàn Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS) đang tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiển thức về an toàn, vệ sinh lao động cho mạng lưới ATVSV”.

Cuộc thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Mỗi người chọn 1 đề thi, trả lời 50 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

Nội dung bao gồm các câu hỏi theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng Công ty về AT-VSLĐ, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, an toàn giao thông, 5S, sơ cấp cứu, phòng chống COVID-19.

Cuộc thi diễn ra từ ngày nay đến 30/5/2022.

HÀ AN