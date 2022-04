Quý I/2022: PVFCCo đạt kết quả ấn tượng, ra mắt sản phẩm mới

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tận dụng tốt các cơ hội trong sản xuất kinh doanh, trong quý I/2022, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) đạt kết quả ấn tượng, tạo đà vững chắc cho cả năm 2022.

Dòng sản phẩm mới NPK Phú Mỹ - vi sinh của PVFCCo.

Trong bối cảnh thị trường và nguồn cung phân bón thế giới cũng như trong nước có những biến động phức tạp, khó lường, từ cuối năm 2021, PVFCCo xác định tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực đầu vào để đảm bảo vận hành sản xuất liên tục. Do vậy, trong cả quý I/2022, các Nhà máy đều hoạt động an toàn, ổn định, đạt công suất tối đa, chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Tổng sản lượng đạt khoảng 282.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ấn tượng nhất là NPK Phú Mỹ với sản lượng trên 41 ngàn tấn, đạt 119% kế hoạch quý I, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021.

PVFCCo cũng nỗ lực thu xếp logistic, điều độ và tận dụng tốt các cơ hội thị trường, đưa sản lượng kinh doanh đạt khoảng 346.000 tấn phân bón, hóa chất các loại, trong đó sản phẩm chủ lực Đạm Phú Mỹ tiêu thụ được gần 246.000 tấn, đạt 134% kế hoạch quý I/2022, tăng 30% so với cùng kỳ.

Cũng trong quý I/2022, PVFCCo là cho ra đời dòng sản phẩm mới NPK Phú Mỹ - vi sinh, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường Việt Nam của dòng sản phẩm phân bón hỗn hợp vô cơ chứa vi sinh vật có ích. Với rất nhiều ưu điểm như tiện dụng, hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp bộ rễ và cây sinh trưởng khỏe mạnh, giúp giải độc hữu cơ, làm cho đất đai màu mỡ, tơi xốp, tiết kiệm phân bón..., sản phẩm được hệ thống phân phối và bà con nông dân quan tâm, đón nhận.

Tin, ảnh: NHẬT MINH