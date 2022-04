Cơ sở kinh doanh tuân thủ điều kiện về an toàn thực phẩm

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, ngày 26/4, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm do Sở NN-PTNT chủ trì, đã tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại TX. Phú Mỹ.

Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại cơ sở trồng rau của bà Nguyễn Thị Hồng Yên (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ).

Theo báo cáo của TX. Phú Mỹ, từ 15-25/4, địa phương đã kiểm tra 149 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua đó, xử lý vi phạm hành chính 1 cơ sở, buộc 8 cơ sở viết cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất rau ăn lá, cơ sở trồng nấm tại xã Tóc Tiên và hộ trồng măng tây trên địa bàn phường Hắc Dịch. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất cơ bản tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Tin, ảnh: KIM HỒNG