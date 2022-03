Khi nào tàu cao tốc đi Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại?

Qua trao đổi với chính quyền địa phương và các hãng tàu, tuyến tàu khách cao tốc đi Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại khi bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch. Đồng thời, chỉ có 1 chuyến tàu đến Côn Đảo trong ngày.

Vẫn còn bộc lộ một số bất cập

Sáng 1/3, ông Vũ Văn Khương, Giám đốc Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, sau khi tạm dừng hoạt động ngày 20/2 đến nay, hãng tàu vẫn chưa nhận thông báo mới nào từ Ban Quản lý cảng Bến Đầm hay thông báo của UBND huyện Côn Đảo về việc cho tàu cao tốc chở khách đi Côn Đảo hoạt động trở lại. “Các hãng tàu cũng đã lên lịch hoạt động trở lại trong tháng 3 này, tuy nhiên vẫn phải chờ kết luận của UBND huyện Côn Đảo về vận tải hành khách bằng tàu cao tốc và chốt thời gian cho tàu hoạt động trở lại”, ông Khương nói.

Trước đó, ngày 22/2, UBND huyện Côn Đảo tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo, ý kiến thảo luận của các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thí điểm tiếp nhận tàu khách tại cảng Bến Đầm, theo báo cáo của Ban Quản lý cảng Bến Đầm và Phòng Kinh tế đánh giá nhìn chung các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối họp triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu về đảm bảo phòng, chống dịch để thích ứng an toàn khôi phục các hoạt động vận tải khách đường biển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bộc lộ một số bất cập như: về thời gian khung giờ cập tàu đã quy định, nhưng chưa chủ động được vì lý do khách quan thời tiết, kỹ thuật; việc chấp hành chủ trương mỗi ngày 1 chuyến chưa bảo đảm do hãng tàu tăng chuyến không báo trước; công tác kiểm tra giấy xét nghiệm chưa chặt chẽ không kiểm soát được hết các hành khách khi lên bờ; chưa đánh giá được mức độ tác động ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển phát sinh tăng đối với hàng hóa các loại.

Từ thực tế đó, tại cuộc họp trên, ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo đã có những kết luận chỉ đạo trước khi có quyết định trở lại hoạt động bình thường. Theo đó, UBND huyện đề nghị Ban Quản lý cảng Bến Đầm và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tập trung hoàn thiện lại phương án phòng chống dịch tại cảng Bến Đầm. Nội dung cần rõ ràng, cụ thể, kỹ càng, công bố công khai, làm cơ sở xử lý các hãng tàu khi hoạt động không tuân thủ phương án đã được duyệt; thông báo cho các hãng tàu rà soát phương án phòng, chống dịch bổ sung giải pháp quản lý giấy xét nghiệm của hành khách trước khi lên tàu.

Đồng thời, lưu ý phương án của cảng Bến Đầm nêu rõ giải pháp phối hợp từ các hãng tàu cam kết quản lý giấy test nhanh từ nguồn đầu vào, thông báo cho hành khách chuẩn bị giấy tờ tùy thân và giấy kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ cầm tay trước khi lên bờ để phân luồng, thuận tiện cho việc kiểm soát. Các trường hợp không có giấy xét nghiệm, tạm thời ở lại tàu chưa lên bờ và các hãng tàu tự giải quyết và chịu trách nhiệm về không tuân thủ phương án phòng chống dịch đã cam kết; Ban Quản lý cảng Bến Đầm yêu cầu các hãng tàu cam kết thực hiện đúng phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt và các thông báo sắp xếp lịch tiếp nhận tàu khách của cảng Bến Đầm. Trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý theo quy định, có thể áp dụng hình thức từ chối tiếp nhận cập bến.

Chủ trương mỗi ngày một chuyến

Sau khi phương án phòng, chống dịch (của cảng Bến Đầm và các hãng tàu) ổn định và kiểm soát dịch ở điều kiện cho phép, Phòng Kinh tế sẽ tham mưu UBND huyện Côn Đảo ra văn bản chỉ đạo Ban Quản lý cảng Bến Đầm thông báo đến các hãng tàu thời gian vận hành trở lại, đồng thời các hãng tàu sẽ thương lượng với nhau chọn ngày chạy trong tháng, theo chủ trương mỗi ngày một chuyến (khả năng về hạ tầng cảng bảo đảm an toàn hàng hải). Trường hợp các hãng tàu không tự thương thảo được, với tư cách chủ bến cảng, Ban Quản lý cảng Bến Đầm chủ động tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để bảo đảm quay vòng lần lượt trong tháng, theo tuần, hãng tàu nào cũng có cơ hội chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Thông báo gửi đến các cơ quan hữu quan biết để hỗ trợ phối hợp quản lý (Cảng vụ Hàng hải tại Côn Đảo, Đồn Biên phòng Côn Đảo).

Bên cạnh đó, UBND huyện Côn Đảo chỉ đạo Ban Quản lý cảng Bến Đầm trong thời gian chờ thời tiết thuận lợi và kết quả kiểm soát chuyển trạng thái cấp độ dịch của địa phương đủ điều kiện hoạt động tàu biển, khẩn trương xây dựng phương án cung cấp, khai thác các loại dịch vụ phân luồng, vận chuyển từ bến tàu đến nhà chờ, từ nhà chờ về trung tâm huyện, dịch vụ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, ăn uống, giải khát, các dịch vụ bỗ trợ khác. Phát huy hiệu quả quản lý thời gian thí điểm, cấm tuyệt đối hoạt động xe ôm hoặc mời chào chèo kéo khách thuê dịch vụ tư nhân. Nghiên cứu tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thu phí dịch vụ cảng đối với tàu khách để xây dựng phương án giá trình phê duyệt.

