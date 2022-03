Cục Thuế tỉnh đang thực hiện “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế”. Đây là hoạt động được ngành thuế tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) trong thực thi chính sách, pháp luật thuế nói chung, thực hiện quyết toán thuế thu nhập DN và quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30/4.

Cán bộ công chức thuế kiểm tra hồ sơ NNT.

Hỗ trợ NNT bằng nhiều hình thức

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ngành thuế tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, hồ sơ, thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác cho NNT bằng nhiều hình thức.

Theo đó, NNT có thể gửi văn bản đến Cục Thuế tỉnh (7, Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), Cục Thuế tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản cho NNT trong 7 ngày làm việc (trước thời hạn 3 ngày làm việc so với quy định). Hoặc NNT có thể liên hệ qua số điện thoại các phòng ban của Cục thuế để được hỗ trợ. Ngoài ra, NNT có thể theo dõi, tra cứu các thông tin hướng dẫn chính sách, hướng dẫn thực hiện khai quyết toán thuế; bộ thủ tục hành chính trên website của Cục Thuế tỉnh tại: http://brvt.gdt.gov.vn.

Nếu qua chuyên mục hỏi - đáp trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), NNT truy cập vào hệ thống eTax tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn để gửi vướng mắc và được trả lời trong vòng 3 ngày làm việc (trước thời hạn 2 ngày làm việc so với quy định).

Ghi nhận tại Cục Thuế tỉnh sáng ngày đầu tuần thứ 2, (21/3), tức là sau 20 ngày kể từ Cục thuế tỉnh thực hiện “Tháng đồng hành cùng NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2021”, phóng viên không gặp NNT nào đến làm hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế. Qua tìm hiểu được biết, phần lớn NNT liên hệ qua điện thoại và được đại diện Cục thuế giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Thu ngân sách khả quan

Tháng đồng hành cùng NNT, thực hiện quyết toán thuế năm 2021 là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT.

Để giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho NNT, Cục Thuế tỉnh tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong giao dịch; đẩy mạnh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng phục vụ NNT ngày càng tốt hơn, từ tháng 1/2022, Cục Thuế tỉnh triển khai phương thức điện tử đối với phiếu thu thập ý kiến đánh giá của NNT khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế tại đơn vị (không bao gồm về giải quyết hồ sơ, TTHC tại Chi cục Thuế).

Cùng với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, định kỳ hàng quý, ngành Thuế còn tổ chức hội nghị đối thoại với NNT, kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp trên các vướng mắc về chính sách thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế…

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nên năm 2021, mặc dù triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý vẫn đạt khả quan. Số thu ngân sách nhà nước đạt 64.840 tỷ đồng, đạt 134,2% dự toán pháp lệnh, bằng 105,8% so với cùng kỳ 2020. Riêng từ đầu năm đến nay, phần lớn các khoản thu tại đơn vị đều hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giá cao những kết quả đạt được của ngành Thuế, đồng thời lưu ý năm 2022, ngành Thuế tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và DN. Đặc biệt, trong bối cảnh COVID-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế, ngành Thuế tập trung rà soát các DN có doanh thu lớn, sử dụng nhiều nguồn lực trên địa bàn tỉnh nhưng đóng góp ít cho NSNN trên địa bàn, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp để quản lý hiệu quả.

Tích cực phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giải quyết các vướng mắc, các dự án còn tồn đọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho NNT tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nghĩa vụ thuế, nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022.

Bài, ảnh: PHAN HÀ