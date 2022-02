Ngân hàng tăng lãi suất huy động

Hơn một tháng trở lại đây, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động để thu hút tiền nhàn rỗi trong dân. Lãi suất huy động có nơi lên đến hơn 12%/năm. Trước áp lực tăng lãi suất huy động, nhiều doanh nghiệp (DN) lo ngại có thể tạo sức ép lên lãi suất cho vay. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đang hồi phục sau dịch.

Lãi suất cao nhất lên đến 12,4%

Ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, VPBank nâng mức lãi suất cao nhất lên tới 12,4%/năm trong tháng đầu tiên, với kỳ hạn 12 tháng khi gửi tiết kiệm Prime Savings trên ngân hàng số VPBank Neo. Đây là mức lãi suất cao kỷ lục tại VPBank. Điều kiện khách hàng phải gửi tối thiểu là 10 triệu đồng. Sản phẩm tiết kiệm này chỉ áp dụng cho khách hàng chưa có tiền gửi online hoặc khách hàng mới trong vòng 3 tháng tính từ thời điểm gửi tiền.

Đối với sản phẩm tiết kiệm thường tại quầy, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng dao động từ 4,8-5,8%/năm thay vì từ 4,5-5,1%/năm như trước; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất VPBank áp dụng từ 5,6-6,1%/năm thay vì 4,8-5,4%/năm.

Không riêng gì VPBank, nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất huy động. Chẳng hạn, SCB trong tháng 1/2022 cũng tăng lãi suất gửi tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn. Trong đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tăng từ 6,45% lên 6,65%; kỳ hạn 7 tháng tăng từ 6,55% lên 6,7%; kỳ hạn 12 tháng tăng từ 6,8% lên 7%; kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng tăng 0,2%, lên 7,35%/năm.

ACB và VietCapitalBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn ngắn ở mức 0,1-0,2%/năm. Sacombank tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn lên 0,2%. OceanBank cũng tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,5% với nhiều kỳ hạn….

Cùng với việc tăng lãi suất, nhiều ngân hàng còn tặng lì xì và quà cho khách đến gửi tiền nhân dịp năm mới. Một số ngân hàng còn có chương trình bốc thăm may mắn với phần quà giá trị lớn, đồng thời triển khai nhiều gói lãi suất tiền gửi cạnh tranh như: Tiết kiệm tích lũy “mẹ yêu con”; tiết kiệm định kỳ sinh lời; tiết kiệm trung niên an lộc; tiết kiệm phát lộc; tiết kiệm gửi vạn điều may - trao tay chữ vàng.

Ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh

Trước việc tăng lãi suất huy động của ngân hàng, nhiều DN lo ngại lãi suất cho vay cũng sẽ tăng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia ngân hàng, mặt bằng lãi suất cho vay được dự báo sẽ duy trì ở mức nền như hiện tại và có thể giảm nhẹ ở một số ngành ưu tiên dưới tác động của gói hỗ trợ cấp bù lãi suất của Chính Phủ. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua gói chính sách tiền tệ hỗ trợ lãi suất 2%/năm, tối đa 40 ngàn tỷ đồng cho một số ngành nghề ưu tiên.

Bên cạnh đó, dư địa vốn của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh còn rất lớn. Các ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng cá nhân, DN có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi, đáp ứng các điều kiện vay.

Ông Đoàn Văn Tuyến, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu cho biết, trong chiến lược hoạt động kinh doanh năm 2022, Vietcombank tiếp tục ưu tiên dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là vốn vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện nay, nguốn vốn huy động tại Vietcombank Vũng Tàu khá dồi dào. Tính đến cuối năm 2021, đạt 26 ngàn tỷ đồng, trong đó cho vay chiếm chưa đến 1/2.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh cũng cho biết, đến cuối tháng 1/2022, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế đạt 179 ngàn tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế 127.800 tỷ đồng.

Để hỗ trợ DN, năm 2022, NHNN tiếp tục điều hành các giải pháp tín dụng nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, song tăng trưởng tín dụng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả. Tín dụng sẽ được tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Ngân hàng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn việc cấp tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, trái phiếu, chứng khoán…

Bên cạnh đó, NHNN sẽ khuyến khích các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, gia tăng các gói vay ưu đãi hỗ trợ các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng nặng từ dịch bệnh.

