Còn nhiều vướng mắc về giảm thuế VAT

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống còn 8% bắt đầu thực hiện từ ngày 1/2 được đánh giá thiết thực và mang lại hiệu quả cho cả người tiêu dùng lẫn DN. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Thuế VAT giảm từ 10% xuống 8% cả DN và người tiêu dùng đều được hưởng lợi. Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại cửa hàng HC Mart (TP. Vũng Tàu).

Người bán, người mua đều được hưởng ưu đãi

Sau gần 1 tháng triển khai thực hiện giảm thuế VAT, các loại hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục được giảm đã được thực hiện. Đặc biệt, dù mức giảm không cao nhưng người tiêu dùng vẫn rất phấn khởi. Chị Võ Ngọc Thanh Hải (TP. Vũng Tàu) cho biết, mấy hôm rồi đi mua hàng tại Co.op Mart Vũng Tàu, khi thanh toán tiền chị được nhân viên thông báo những mặt hàng được giảm 2% thuế VAT. Với hóa đơn 1 triệu đồng, trong đó có 5 mặt hàng hưởng thuế VAT 8%, tính ra số tiền được giảm không nhiều nhưng chị cũng rất vui. Chị Hải nhẩm tính: “Với mức chi tiêu cho những mặt hàng thiết yếu của gia đình tôi khoảng 15 triệu đồng/tháng, số tiền thuế phải trả mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng nếu áp thuế VAT 10%, hiện chỉ còn 800 ngàn đồng theo mức thuế VAT 8%. Mức giảm 2% dù không nhiều nhưng cũng giúp gia đình tôi tiết kiệm được một khoản chi phí trong bối cảnh thu nhập bị giảm sút do tác động của dịch COVID-19”.

Bà Nguyễn Tố Oanh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH HC Group cho biết, quyết định giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% từ tháng 2/2022 của Chính phủ đem lại nhiều lợi ích cho DN. Bởi khi thuế giảm sẽ giúp DN giảm được chi phí đầu vào và giúp giảm giá thành bán lẻ xuống. Chẳng hạn, trước đây, bán 1kg cherry cả DN và người tiêu dùng đều phải chịu thuế VAT 10%, nhưng nay cả DN và người tiêu dùng tiết kiệm được 2% thuế VAT và chỉ phải trả thuế VAT 8%. Mức giảm này tuy không nhiều nhưng cũng giúp người bán, người mua tiết kiệm chi phí.

Cần tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn

Một chính sách có tác động khá lớn đến thị trường, nhưng do thời gian áp dụng chưa được 1 tháng nên khi thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng. Bà Tố Oanh cho biết, việc áp giá và xuất hóa đơn cho những mặt hàng được giảm thuế tại DN vẫn còn lúng túng vì không phải mặt hàng nào cũng được giảm 2% thuế VAT. Để xác định mặt hàng được giảm thuế, DN phải tìm hiểu kỹ để áp giá và xuất hóa đơn cho chính xác. “Hiện nay, khi xuất hóa đơn, kê khai thuế, chúng tôi cũng phải lập 2 cột thuế riêng cho nhóm hàng hóa chịu thuế VAT 8% và 10%, đồng thời phải giải thích cho khách hàng vì sao có hai mức thuế khác nhau. Mong cơ quan thuế có hướng dẫn cụ thể các loại mặt hàng được áp dụng giảm 2% thuế VAT cũng như việc xuất hóa đơn cho khách hàng là người tiêu dùng hàng ngày và khách hàng là DN”, bà Oanh thông tin.

Theo các DN, một số trường hợp dễ gây hiểu lầm trong vấn đề áp dụng thuế suất VAT của nguyên vật liệu đầu vào và thuế VAT của sản phẩm đầu ra, đặc biệt là các DN sản xuất. Đơn cử như, nguyên vật liệu nhập khẩu của DN không được giảm thuế VAT trong khi sản phẩm của DN lại được giảm thuế VAT thì sản phẩm của DN có được hưởng giảm thuế VAT hay không? Các DN cũng đề xuất, ngành thuế cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để DN nắm và thực hiện đúng.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, Nghị định 15/2022/NĐ-CP nêu rõ cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT. Nếu cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT thì không được giảm thuế VAT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế VAT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế VAT đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế VAT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng. “Từ khi chính sách hỗ trợ được Quốc hội, Chính phủ ban hành, Cục Thuế đã thực hiện triển khai bằng nhiều hình thức đến DN, người dân như: đăng tải thông tin trên website của Cục Thuế, đặc biệt chúng tôi đã triển khai thông báo đến từng người nộp thuế với mong muốn hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận và thực hiện có hiệu quả”, ông Hưng nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU