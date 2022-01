Hàng hóa phong phú, người dân hối hả sắm Tết

Ngày 30/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), tại các chợ, siêu thị, các điểm bán cây cảnh, cửa hàng quần áo… đang tấp nập người mua, bán để chuẩn bị cho một năm mới tươm tất, đầy đủ và sung túc. Hàng hóa phong phú, đa dạng cùng với nhiều chương trình khuyến mãi đã góp phần giúp người tiêu dùng thuận lợi trong mua sắm tết.

Người dân mua trái cây tại Co.op Mart Bà Rịa sáng 28 tháng Chạp.

Nếu như Tết Nguyên đán năm 2021, người dân tranh thủ sắm tết từ 2-3 tuần trước Tết, thì Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến muộn hơn, bởi đến tuần cuối cùng người dân mới bắt đầu hối hả sắm Tết. Điều này cũng khiến thị trường Tết chỉ sôi động từ ngày 26 tháng Chạp. Ghi nhận trong sáng 28 tháng Chạp tại các chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong tỉnh người dân hối hả đi sắm Tết. trên các tuyến đường chính dẫn đến chợ, siêu thị đều đông người đến mua sắm. Các mặt hàng bán chạy những ngày cận tết chủ yếu là thực phẩm thiết yếu như: thịt bò, thịt lợn, gia cầm, rau củ, trái cây, gạo, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát… Các chủ DN đã chú trọng phân phối hàng hóa đa dạng về chủng loại, vùng miền và mức giá, qua đó tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu.

Tại các siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu sáng 28 tháng Chạp, lượng khách đến mua sắm Tết tăng mạnh và tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây, nước giải khát… Chị Nguyễn Thị Hiền (đường Ông Ích Khiêm, TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Vì đặc thù công việc 28 Tết mới được nghỉ, tôi tranh thủ đi sắm tết. Hiện tại, tôi đã chọn được các loại bánh kẹo, mứt, thực phẩm, rau củ đủ cho những ngày tết. Giá cả đa số các mặt hàng ổn định, thậm chí có nhiều mặt hàng khuyến mãi sâu nên tôi chọn mua được nhiều hàng rẻ, chất lượng tốt”.

Người dân mua thịt heo tại chợ Vũng Tàu sáng 28 tháng Chạp.

Theo đại diện các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, so với thời điểm đầu tuần, sức mua tại siêu thị đã tăng từ 200% đến hơn 300%. Ông Trần Công Hiếu, Phó Giám đốc Co.op Mart Bà Rịa cho biết, so với mọi năm, năm nay người dân mua sắm muộn hơn, tập trung vào tuần cuối trước Tết Nguyên đán, vì vậy khoảng 3 ngày trở lại đây sức mua tại siêu thị mới tăng mạnh lên hơn 300% so với tuần trước. Bên cạnh đó, năm nay do dịch bệnh nên người dân sẽ hạn chế du lịch nên siêu thị cũng đã chủ động nhập tăng lượng hàng hóa, nhất là các nhóm hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân. Vì vậy, không có tình trạng đứt gãy nguồn cung hàng hóa, đồng thời siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá để tạo điều kiện cho người dân mua sắm.

Ghi nhận tại hệ thống cửa hàng WinMart+, Lotte Mart Vũng Tàu… không khí mua sắm những ngày cận tết cũng hết sức sôi động. Các gian hàng được trang trí gắn với không gian đậm nét tết cổ truyền. “Chúng tôi bảo đảm lượng hàng luôn đầy ắp trên kệ, giá cả ổn định, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để người tiêu dùng thoải mái mua sắm. Hiện nay, sức mua tại siêu thị đã tăng hơn 200% nên siêu thị đã huy động 100% nhân viên và tăng cường thêm khoảng 60 nhân viên thời vụ để tiếp hàng lên kệ, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng, mở thêm các quầy thanh toán phụ để phục vụ khách hàng đến mua sắm”, bà Ngô Minh Tuyến, Giám đốc Lotte Mart Vũng Tàu cho biết.

Không chỉ các siêu thị, tại các chợ, cửa hàng, đại lý bán lẻ trên toàn tỉnh, hàng hóa cũng luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, sức mua cũng tăng. Bà Trần Thị Thu, tiểu thương tại chợ Bà Rịa cho biết, mấy hôm trước bà không dám nhập quá nhiều hàng Tết vì ngại dịch bệnh, lo hàng hoá tồn đọng… Tuy nhiên, sát Tết lượng người đến chợ tăng so với trước nên sức mua cũng tăng lên. Mặc dù vậy, bà Thu cho rằng, sức mua năm nay chỉ tăng so với ngày thường chứ so với dịp tết năm ngoái chỉ bằng khoảng 60%. “Dù sức mua không bằng năm ngoái nhưng hàng hóa lấy về bán được nên tiểu thương cũng có đồng ra, đồng vào”, bà Thu nói.

Người dân mua hoa tươi tại Co.op Mart Bà Rịa sáng 28 tháng Chạp.

Theo đại diện BQL các chợ trên địa bàn tỉnh, những ngày cận tết sức mua tại chợ có tăng do nhu cầu mua sắm của người dân tăng nhưng chỉ bằng khoảng 60% so với cùng thời điểm năm 2021. Hàng hóa nhập về khá đa dạng và phong phú, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.

Năm nay, theo khảo sát thị trường, giá các loại mặt hàng Tết có tăng khoảng 10% so với mọi năm do chịu ảnh hưởng một phần từ dịch COVID-19, trong đó mặt hàng thịt heo giữ giá ổn định. Khảo sát giá tại các chợ như Vũng Tàu, Rạch Dừa, Bà Rịa cho thấy, giá thịt heo mảnh về chợ khoảng 70.000-75.000 đồng/kg, vì vậy, giá heo bán lẻ tại chợ dao động từ 90-150 ngàn đồng, trong đó thịt ba chỉ rút sườn và sườn non có giá cao nhất ở mức 180-200 ngàn đồng/kg. Còn thịt bò cũng dao động từ 200-280 ngàn đồng/kg. Bà Lữ Thị Vân, tiểu thương kinh doanh thịt heo chợ Bà Rịa cho biết, năm nay giá thịt heo không tăng đột biến, so với ngày thường chỉ tăng khoảng 20.000 đồng/kg và chỉ tăng ở mặt hàng thịt ba chỉ rút sườn và sườn non. Hiện giá heo bán lẻ dao động từ 90-200 ngàn đồng. Năm nay, sức mua yếu hơn nên tiểu thương cũng không dám nhập hàng nhiều.

Người dân mua trái cây tại chợ Vũng Tàu sáng 28 tháng Chạp.

Đối với một số mặt hàng như trái cây, hoa tươi tăng từ 50% đến gấp đôi so với ngày thường. Ghi nhận tại các chợ truyền thống sáng 28 tháng Chạp, giá một số mặt hàng Cụ thể, chuối sứ 35.000 đồng/kg (tăng gấp đôi), táo đỏ dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng), quýt Thái 70.000 đồng/kh (tăng gấp đôi), xoài cát Hòa Lộc 60.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng), đu đủ 60.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kh), bưởi da xanh 20.000 đồng/kg; dưa hấu 25.000 - 30.000/kh (tăng 10.000 đồng); thanh long 30.000 đồng/kh (tăng gấp đôi)… Các loại hoa tươi cũng tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, cúc kim cương 60.000 đồng/bó, cúc lưới 80.000 đồng/bó, lys 160 - 180 ngàn đồng/bó 3 tai; lay ơn 70-100 ngàn đồng/bó; cúc nhiều màu 40.000 đồng/bó.

Theo Sở Công thương, hàng hóa phong phú, đa dạng cùng với nhiều chương trình khuyến mãi được đưa ra đã góp phần giúp người tiêu dùng thuận lợi để mua sắm tết. Theo nhận định, sức mua những ngày cận tết đang tiếp tục tăng cao. Sở đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn DN, đơn vị phân phối chủ động đảm bảo nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời, khuyến khích DN tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá; tổ chức các chuyến hàng Việt về phục vụ người dân nông thôn nhằm tạo sự sôi động của thị trường, góp phần ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn, hàng giả, hàng nhái trên thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU