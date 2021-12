TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT NĂM 2021: Nhiều doanh nghiệp dầu khí tiếp tục được vinh danh

Cuối tuần qua, Tạp chí Forbes Việt Nam phối hợp cùng các đối tác tổ chức Lễ tôn vinh 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021. Nhiều DN dầu khí tiếp tục được xướng tên. Trong đó, có những DN nhiều năm liền lọt vào danh sách này.

Người lao động PV GAS thực hiện bảo dưỡng sửa chữa GPP Dinh Cố trong hệ thống khí Cửu Long.

Liên tiếp nằm trong Top cao

Trong nhiều năm qua, PV GAS liên tục dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là DN nộp thuế thu nhập DN lớn tại Việt Nam, được các tổ chức uy tín trong nước và khu vực đánh giá cao về kết quả hoạt động; mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội, cổ đông, người lao động.

Trong bảng xếp hạng “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm nay, PV GAS tiếp tục lọt vào danh sách 10 công ty hàng đầu và là năm thứ 9 liên tiếp PV GAS được Forbes vinh danh.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thị trường tiêu thụ khí, sản phẩm khí hết sức khó khăn, đặc biệt huy động khí cho điện giảm mạnh so với cùng kỳ và so kết hoạch, PV GAS đã nỗ lực đảm bảo an ninh - an toàn, thông suốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì các chỉ tiêu tài chính tích cực, hoàn thành vượt mức theo kế hoạch được giao. Tính đến đầu tháng 12, PV GAS đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất là 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã công bố PV GAS nằm trong danh sách 5 DN Việt Nam có vốn hóa trên 10 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu PV GAS tăng đến 48%, đưa giá trị vốn hóa của PV GAS lên 238.287 tỷ đồng. Mã GAS cũng liên tục nằm trong top có đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung gần đây.

Năm nay cũng là lần thứ 4 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) được Forbes bình chọn vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) cho biết, là đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí đặc thù, thời gian qua PV Drilling chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng giá dầu và dịch bệnh COVID-19. Nhiều chiến dịch khoan phải dừng sớm hơn kế hoạch dưới sức ép của giá dầu duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, nhờ sự nhạy bén trong điều hành sản xuất kinh doanh, PV Drilling đã duy trì hiệu suất hoạt động cao, đảm bảo dòng tiền…

Hiện các giàn khoan của PV Drilling đều đang có việc làm và kéo dài sang năm 2022. Cụ thể, giàn PV DRILLING I khoan cho Vietsopetro; giàn PV DRILLING II đang khoan cho Cửu Long JOC; giàn PV DRILLING III khoan cho Repsol; giàn PV DRILLING VI khoan cho dự án của Thăng Long JOC; giàn đất liền PV DRILLING 11 hiện đang khoan cho GBRS tại Algeria. Đáng chú ý, giàn khoan nuớc sâu PV DRILLING V hoạt động trở lại từ quý IV/2021 sau hơn 4 năm tạm dừng hoạt động mở ra một giai đoạn mới cho PVD trong những năm tới.

Trong những ngày đầu tháng 12/2021, cổ phiếu PVDrilling cũng có nhiều phiên tăng giá mạnh, có phiên tăng đến 5,3%. Theo các chuyên gia chứng khoán, thị trường khoán trong khu vực sẽ ấm dần lên nhờ giá dầu tăng mạnh, giúp hiệu suất sử dụng giàn tự nâng của PVD phục hồi những tháng cuối năm.

Cùng với hai đơn vị trên, trong danh sách năm nay còn ghi nhận một số đơn vị ngành dầu khí như: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau,…

Thể hiện bản lĩnh chèo lái của DN

“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021” được Forbes dựa trên các tiêu chí như: Tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu - lợi nhuận; tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE); lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROC); tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) giai đoạn 2016-2020; vị thế công ty trong ngành; nguồn gốc lợi nhuận; chất lượng quản trị; triển vọng phát triển, phát triển bền vững.

Theo Forbes Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài, tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, việc duy trì kết quả kinh doanh khả quan thể hiện bản lĩnh chèo lái cùng khả năng xoay sở của các DN Việt nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế.

Trong danh sách thường niên lần thứ 9 được Forbes bình chọn, 50 công ty niêm yết tốt nhất đã xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà trong cả nền kinh tế.

Năm 2021, tổng doanh thu của 50 công ty tốt nhất đạt hơn 1.219 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với 50 công ty trong danh sách xếp hạng 2020; tổng lợi nhuận sau thuế của 50 công ty tăng đến 26%, lên 174.482 tỷ đồng. Tổng vốn hóa 50 công ty đạt đến 145 tỷ đô la Mỹ (gần 3.360 nghìn tỷ đồng), tăng đến 78% so với tổng vốn hóa 50 công ty năm 2020.

Bài, ảnh: HÀ AN