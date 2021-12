Tập đoàn DIC động thổ 3 dự án trọng điểm ở TP. Vũng Tàu và Đồng Nai

Tin từ Tập đoàn DIC cho biết, ngày 22/12, DN đã làm lễ động thổ khởi công 3 dự án trọng điểm tại TP. Vũng Tàu và Đồng Nai gồm: Khu C - DIC Solar City Vũng Tàu, Chung cư Emera (TP. Vũng Tàu) và Khu đô thị DIC Wisteria City Đồng Nai (Phố Đông Sài Gòn).

Dự án DIC Solar City Vũng Tàu được quy hoạch trên tổng diện tích đất gần 100ha, được chia làm 3 khu: Khu A (41,2ha); Khu B (32,4ha) và Khu C (20,4ha).

Trong đó, giai đoạn 1, Tập đoàn DIC khởi công khu C của dự án trên diện tích 20,4ha, theo mô hình đô thị 4.0 với hệ thống camera giám sát tập trung; bản đồ số GIS; hệ thống các cảm biến; thiết bị IoT; màn hình nghệ thuật 3D ngoài trời. Khu C gồm 4 phân khu chính với các loại hình như: nhà ở xã hội; căn hộ dịch vụ; trung tâm thương mại; căn hộ sở hữu vĩnh viễn; căn hộ sở hữu 50 năm; nhà phố và biệt thự liên kế; căn hộ Co-living và tích hợp chuỗi tiện ích nổi bật. Dự kiến, 2 năm tới, Khu C - Dự án DIC Solar City Vũng Tàu sẽ cung cấp ra thị trường hơn 800.000m2 sàn (bao gồm diện tích sàn ở và sàn thương mại), trong đó có khoảng 4.000 căn hộ.

Dự án Chung cư Emera thuộc lô đất CCA5-1, Khu Trung tâm Chí Linh (TP. Vũng Tàu) có diện tích đất 7.115m2, cao 26 tầng, với tổng số 533 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự kiến (sau thuế) khoảng 1.112 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến quý IV/2023. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm khai thác triệt để quỹ đất hiện có, tạo ra 1 khu chung cư có các sản phẩm căn hộ ở, các công trình dịch vụ thương mại và các tiện ích hiện đại khác đi kèm, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.

Ngoài 2 dự án tại BR-VT, Tập đoàn DIC cũng khởi công dự án Khu đô thị DIC Wisteria City Đồng Nai (Phố Đông Sài Gòn) tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án có diện tích gần 332ha, gồm 3 phân khu với các sản phẩm: đất nhà phố thương mại (262 lô); đất nhà liên kế (29 lô); đất biệt thự (437 lô); đất Chung cư cao tầng (2.538 căn hộ); đất dịch vụ hỗn hợp (khách sạn, thương mại dịch vụ, công viên nước…) và đất dịch vụ đô thị. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 12.618 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 (82ha) hơn 3.200 tỷ đồng.

ĐÔNG HIẾU