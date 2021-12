Kinh tế vẫn duy trì sự tăng trưởng

Ngày 29/12, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức họp báo trực tuyến công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021. Tham dự họp báo có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan thông tấn Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh, năm 2021, dịch COVID-19 tuy ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng các cấp các ngành đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách hỗ trợ DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch, đảm bảo an sinh xã hội nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì sự tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước (theo giá so sánh năm 2010) đạt 111.033,3 tỷ đồng, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2020. Công nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh với mức tăng 4,45%; ngành xây dựng tăng 1,29%. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả dầu thô toàn tỉnh ước hơn 8,16 tỷ USD, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh trừ dầu thô ước đạt hơn 5,53 tỷ USD, tăng 8,62%.

Dự báo kinh tế năm 2022 còn nhiều khó khăn thách thức song sẽ phục hồi và có thể có những bứt phá. Vì vậy, mục tiêu của tỉnh trong năm 2022 là thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát triển đồng bộ trên cả 3 mặt: bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Năm 2022, tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP trừ dầu khí đạt 7%.

ĐÔNG HIẾU