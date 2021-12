Áp dụng sáng kiến kỹ thuật vào sản xuất làm lợi 30,3 tỷ đồng

Năm 2021, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ có 43 ý tưởng sáng kiến được công nhận, 25 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất.

Theo đánh giá lãnh đạo Công ty, việc áp dụng các sáng kiến này trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn mang lại rất nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật, an toàn như: Đảm bảo an ninh, an toàn tại các công trình khí; đảm bảo an toàn cho công tác vận hành và cho thiết bị; duy trì cấp khí chất lượng và ổn định; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và mang lại hiệu quả kinh tế 30,3 tỷ đồng.

Trong năm, công tác An ninh - An toàn - Sức khoẻ - Môi trường cũng được Công ty thực hiện tốt với số giờ làm việc an toàn trên công trình khí là 796.772 giờ, số giờ vận hành an toàn liên tục: 8.016 giờ. 11 tháng đầu năm không xảy ra các sự cố gây dừng, giảm cấp khí.

HÀ AN