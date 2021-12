Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc xếp dỡ 2 triệu TEU

Ngày 24/12, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) đã xếp dỡ TEU thứ 2 triệu thông qua cảng trong năm trên tàu MONACO BRIDGE thuộc tuyến dịch vụ EC4 do liên minh THE khai thác. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình 11 năm đi vào hoạt động của cảng, năm thứ 2 liên tiếp sản lượng thông qua của TCIT vượt mốc 2 triệu TEU. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam năm 2021, sau một thời gian chậm lại do ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Cột mốc này cũng minh chứng cho sự tin tưởng của các hãng tàu khi liên tục triển khai các tuyến dịch vụ mới, những tàu có kích thước lớn và sản lượng cao giúp cảng TCIT tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động khai thác trong bối cảnh rất nhiều khó khăn và thử thách.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Kinh doanh cảng TCIT cho biết, năm 2021, TCIT tiếp nhận 350 tàu mẹ của 10 tuyến dịch vụ quốc tế kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam với các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Châu Âu và một số các nước Châu Á. Sản lượng thông qua cảng trong năm 2021 dự kiến sẽ đạt gần 2,1 triệu TEU, chiếm 40% thị phần khu vực Cái Mép - Thị Vải. Tiếp tục giữ vững vị thế cảng nước sâu lớn nhất cả nước và là cảng có sản lượng thông qua lớn thứ 2 tại Việt Nam, sau cảng Tân Cảng - Cát Lái tại TP. Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN