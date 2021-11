Từ tháng 4/2022, ngành thuế tỉnh sẽ triển khai hoá đơn điện tử

Sáng 21/11, Tổng Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) với 63 điểm cầu Cục thuế tỉnh, thành cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của các DN, đồng thời, giúp DN giảm chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy.

Theo kế hoạch, việc triển khai hệ thống HĐĐT chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, đến hết ngày 31/12/2021 hoàn thành tối thiểu 70% và phấn đấu 100% số lượng DN, tổ chức kinh tế sử dụng HĐĐT theo quy định. Giai đoạn 2, đến 1/7/2022, 100% DN, tổ chức, cá nhân sử dụng sử dụng HĐĐT.

Giai đoạn 1 triển khai tại 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ) từ trung tuần tháng 11/2021; giai đoạn 2 triển khai tại 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận ngành Tài chính đã nỗ lực, chủ động đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong các hệ thống thuế, hải quan, kho bạc nhà nước…

Để đạt mục tiêu 100% DN trên cả nước áp dụng thành công HĐĐT từ tháng 7/2022, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa công tác quản lý tài chính - ngân sách, quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch và giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, DN và cơ quan quản lý. Cụ thể, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống HĐĐT đảm bảo thông tin, dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nỗ lực bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong quản lý thuế so với khu vực và thế giới. Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ hiệu quả về HĐĐT cho người dân và cộng đồng DN. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý HĐĐT, nhất là trong những lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới… kịp thời phát hiện vi phạm.

PHAN HÀ