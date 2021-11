Thu ngân sách hải quan vượt đích trước 2 tháng

Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2021, thu ngân sách ngành hải quan đạt 314.845 tỷ đồng, tương đương 99,95% dự toán, đạt 95,1% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 25,24% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Riêng tại BR-VT, tính đến nay số thu ngân sách đã đạt 18.984 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 7% so với chỉ tiêu được giao (17.500 tỷ đồng). Đánh giá của Tổng cục Hải quan cho thấy, BR-VT là 1 trong 8 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt số thu hải quan trên 85% so với dự toán

Số thu ngân sách hải quan tăng do hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của DN khởi sắc đối với một số mặt hàng như nhập khẩu sắt thép làm nguyên liệu sản xuất, hàng kinh doanh, khai thác dầu khí...

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN