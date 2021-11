Lung linh mùa chong đèn ở làng hoa Kim Dinh

Những ngày này, đi dọc theo các con đường lớn vào làng hoa Kim Dinh (TP. Bà Rịa) sẽ bắt gặp những vườn hoa sáng lung linh. Cứ mỗi độ này, dường như cả một vùng quê “không ngủ”, bởi đâu đâu cũng lấp lánh ánh đèn.

Theo ông Ngô Quang Hưng (TP. Bà Rịa), thời gian chong đèn kéo dài khoảng 4-5 tiếng (bắt đầu từ 6 giờ tối đến 10 giờ).

18 giờ tối, khi mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động, cũng là lúc ông Ngô Quang Hưng, KP. Hải Dinh, TP. Bà Rịa bắt đầu xuống, chong đèn cho hoa. Đôi tay miệt mài chăm sóc các luống hoa hơn 2 tháng tuổi, ông Hưng chia sẻ, để có những chậu hoa đẹp, theo đúng yêu cầu, người trồng hoa phải dày công chăm sóc. Trong đó, chong đèn là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của hoa. Đây là một kỹ thuật phổ biến của người trồng hoa, nhằm biến đêm thành ngày để hoa phát triển như ý muốn. Thông thường, sau 2-3 tuần xuống giống, người trồng hoa sẽ bắt đầu chong đèn cho hoa vào mỗi tối cho đến khi cây chuẩn bị ra nụ, việc chong đèn sẽ dừng lại.

Theo các hộ trồng hoa tại đây, thời gian chong đèn kéo dài khoảng 4-5 tiếng (bắt đầu từ 6 giờ tối đến 10 giờ ), hệ thống bóng điện được lắp đặt với mật độ mỗi bóng cách nhau 1,5- 2m-3m tùy hộ có yêu cầu về độ cao, nụ ra hoa và nở đúng ngày. Ánh sáng và hơi nóng từ bóng điện sẽ giúp cho cây hoa cúc nhanh đẻ nhánh, phát triển tốt. Hơn một tháng trước Tết, người trồng cắt điện để hoa đóng búp và tạo hoa.

Là người có kinh nghiệm trồng hoa hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Phạm Thanh Hùng (KP. Hải Dinh, TP. Bà Rịa) cho biết, năm nay gia đình trồng chủ yếu giống cúc đại đóa vì được ưa chuộng nhất vào dịp Tết. Để những luống hoa khoe sắc đúng dịp Tết thì người trồng hoa phải chăm sóc rất tỉ mỉ, công phu từ khâu làm đất, ươm giống cho đến theo dõi tình hình thời tiết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, khiến thời vụ có thay đổi so với mọi năm. Do đó, để kịp cho vụ Tết, đòi hỏi người trồng phải đầu tư nhiều công sức chăm bón hơn.

Để cây hoa được thu hoạch đúng vụ, không bị nở hoa sớm và phát triển chiều cao theo ý của mình, thời gian chong đèn sẽ quyết định. Vườn hoa của ông Hùng hiện lắp khoảng 400 bóng đèn, loại 13w, mỗi bóng cách nhau khoảng 3m. Theo ông Hùng, tùy vào việc muốn cho cây phát triển cao hay thấp để lắp chiều cao và mật độ bóng phù hợp. “Hiện giờ đã có nhiều loại bóng tiết kiệm điện để người dân sử dụng, do đó việc chong đèn không còn tốn kém như trước đây nữa. Trung bình mỗi tháng, vườn hoa của gia đình tôi hết khoảng 1 triệu tiền điện”, ông Hùng chia sẻ.

Làng hoa Kim Dinh, TP. Bà Rịa là một trong những vùng trồng hoa lớn nhất của tỉnh. Hàng năm, tại đây có 150 hộ trồng hoa với diện tích 20ha, gồm các chủng loại hoa như cúc đại đóa, hồng, ly, hướng dương, thược dược, panse, mào gà, vạn thọ… Trong đó, cúc đại đóa là một trong những sản phẩm thế mạnh của địa phương và được các hộ trồng nhiều nhất.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, diện tích xuống giống hoa, cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán 2022 của địa phương cũng giảm đáng kể, chỉ còn 16ha, giảm 6ha so với mọi năm.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC