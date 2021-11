Đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 và một số vướng mắc trong thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, 5 dự án điện trọng điểm đang bị chậm tiến độ. Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang tích cực tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa các dự án vào hoạt động theo kế hoạch.

Lãnh đạo EVNSPC thị sát tại công trình trạm biến áp 110kV Long Sơn.

Trên địa bàn tỉnh có 5 dự án đầu tư xây dựng lưới điện do EVNSPC làm chủ đầu tư, gồm: Công trình đường dây 110kV đấu nối Long Sơn; Công trình đường dây 110kV LSP Long Sơn (Tổ hợp hóa dầu miền Nam) - Long Sơn; Công trình trạm 110 kV Long Sơn; công trình các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Châu Đức và công trình đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn (dự kiến khởi công vào tháng 9/2021 nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên chưa thực hiện được). Đây là những dự án trọng điểm nhằm cung cấp điện ổn định cho các dự án lớn như Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, các KCN, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Phước Quý Hải, Giám đốc BQL Dự án lưới điện miền Nam (Chi nhánh của EVNSPC) cho hay, hầu hết các dự án đang vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ thi công. Nguyên nhân là do giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên đã ảnh hưởng đến các hạng mục về mặt bằng thi công như: Trình ký bản đồ đo đạc địa chính phần hiệu chỉnh thiết kế, hiệu chỉnh phương án bồi thường phần cây xanh, phê duyệt phương án bồi thường cho công trình, phê duyệt sản phẩm đo đạc… Ngoài ra, việc điều động, bổ sung nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công không thực hiện được dẫn đến chậm trễ trong việc hoàn tất công trình. Đến giữa tháng 10/2021, địa phương mới thống nhất phương án đưa nhân lực từ TP. Hồ Chí Minh xuống công trường nên việc thi công mới đang từng bước trở lại.

Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương hoàn tất điều chỉnh phương án bồi thường cây xanh, mảng xanh trên dải phân cách đường vào Tổ hợp hóa dầu miền Nam. EVNSPC cũng tiếp tục triển khai 2 hạng mục của công trình gồm: Trạm biến áp 110kV Long Sơn để cấp điện cho các đơn vị sản xuất phụ trợ cho tổ hợp này và đường dây 110kV đấu nối LPS Long Sơn. Công trình trạm biến áp 110kV Long Sơn đã hoàn thành đóng cọc, san nền để triển khai các hạng mục tiếp theo. EVNSPC sẽ tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và cố gắng đóng điện vào cuối tháng 12/2021. Còn công trình đường dây 110kV đấu nối LPS Long Sơn, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 3/2022 và sẽ đấu điện trong năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV EVNSPC đã yêu cầu BQL Dự án lưới điện miền Nam và Công ty Điện lực BR-VT tích cực phối hợp với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ các dự án. Cụ thể, đối với công trình các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Châu Đức, BQL dự án lưới điện miền Nam phối hợp với huyện Châu Đức và Công ty CP Đông Á Châu Đức thống nhất việc xây dựng vị trí VT38, VT39.

Với công trình đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn, đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn tất hồ sơ đúng kế hoạch, hoàn thiện sản phẩm đo đạc tại các ban, ngành địa phương để bàn giao cho ngành điện làm cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phối hợp với tỉnh BR-VT thực hiện các công tác: đo vẽ giải thửa để thống nhất thu hồi đất; thực hiện nhanh công tác kiểm đếm để đưa ra phương án bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng thi công, đồng đăng ký danh mục dự án có thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất các công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh BR-VT sang năm 2022.

