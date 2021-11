Cổ phiếu DPM xác lập đỉnh giá mới

Thời gian gần đây, cổ phiếu Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) có nhiều phiên tăng giá mạnh, xác lập những đỉnh giá mới.

Sản phẩm NPK tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua.

Chốt phiên giao dịch gần đây nhất, ngày 8/11, DPM tăng 3,38% lên 52.000 đồng/cổ phiếu, đạt mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua, tăng hơn 39% trong 1 tháng qua.

DPM hiện đang chiếm lĩnh thị trường sản xuất phân urê và cạnh tranh mạnh với mạng lưới phân phối khắp cả nước. Bên cạnh đó giá phân Ure trên thị trường đang trên đà tăng mạnh, là tiền đề giúp doanh thu của DN tiếp thêm sức mạnh.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn do đại dịch, nhưng PVFCCo đã nỗ lực duy trì hoạt động, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Tính đến đầu tháng 10/202, tổng sản lượng sản xuất đạt trên 756.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, vượt từ 3-11% so với kế hoạch sản xuất, trong đó tăng trưởng ấn tượng nhất là sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ với 128.777 tấn, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng kinh doanh đạt hơn 900.000 tấn phân bón, hóa chất các loại, trong đó NPK Phú Mỹ đạt gần 123.000 tấn, tăng 77%. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt khá cao, trong đó lợi nhuận quý III/2021 đạt 636 tỷ đồng. Lũy kết hết quý III/2021 lợi nhuận đạt 1.438 tỷ đồng.

Tin, ảnh: PHAN HÀ