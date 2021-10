Xe kinh doanh vận tải lắp camera giám sát chỉ chiếm tỷ lệ 7,5%

Theo báo cáo của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam có gần 200 ngàn phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera giám sát. Trong đó, xe khách có sức chứa từ 9 chỗ là hơn 116 ngàn xe; xe vận tải hàng hóa bằng container, đầu kéo hơn 83 ngàn xe.

Hiện nay số lượng xe lắp camera giám sát rất ít do DN vận tải khó khăn vì dịch COVID-19.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo báo cáo của các Sở GT-VT đến nay mới có gần 15.500 xe đã lắp camera, đạt tỷ lệ 7,5%. Một số địa phương có tỷ lệ phương tiện lắp đặt cao như: Nghệ An hơn 58%, Thanh Hóa hơn 52%, Quảng Ngãi hơn 40%. Còn lại hầu hết các tỉnh có tỷ lệ phương tiện lắp đạt dưới 20%.

Nguyên nhân số lượng xe lắp camera thấp là do các DN vận tải gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhất là trong đợt bùng phát lần thứ 4. Vận tải hành khách bị gián đoạn, có thời gian bị dừng hoạt động kéo dài. Hoặc được phép hoạt động nhưng để phòng chống dịch chỉ được chở 50% sức chứa của phương tiện. Số lượng hành khách giảm sút khiến doanh thu, sản lượng giảm nghiêm trọng, trong khi chi phí tăng do phải trang bị phòng chống dịch. Có khoảng trên 90% doanh nghiệp kinh doanh vận tải (trong tổng số khoảng hơn 57 ngàn DN với gần 200 nghìn xe thuộc diện phải lắp camera có vay vốn ngân hàng đầu tư phương tiện. Dịch bệnh khiến họ không có doanh thu để chi trả tiền lãi ngân hàng, lương lái xe, đóng bảo hiểm, nộp các khoản thuế... Nếu dịch bệnh kéo dài, nhiều DN sẽ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán và có nguy cơ bị phá sản.

Theo Nghị định 10 quy định, trước ngày 1/7/2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Theo báo cáo của các Sở GT-VT, việc thực hiện quy định lắp camera giám sát theo Nghị định 10/2020 khó đảm bảo tiến độ theo quy định tại Nghị định.

Đã có một số Sở GT-VT, Hiệp hội vận tải và DN đề nghị cho phép lùi thời hạn lắp camera hoặc tạm hoãn thời gian chưa xử lý vi phạm đối với hành vi chưa lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Chính phủ đã cho phép lùi thời hạn xử phạt phương tiện vận tải chưa lắp camera giám sát đến 31/12/2021.

Tin, ảnh: CHƯƠNG NGUYỄN