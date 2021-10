TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2021: Khối dầu khí duy trì nhịp độ sản xuất

Cuối tuần qua, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục giữ vị trí cao, xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Góp mặt trong PROFIT500 năm nay, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo được xếp thứ 122. Trong ảnh: Kỹ sư, công nhân PVFCCo kiểm tra máy móc Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Liên tục duy trì vị trí cao

Đây là năm thứ 4 liên tiếp PVN nắm vị trí cao trong bảng xếp hạng. Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; thị trường các sản phẩm dầu khí đứt gãy chuỗi cung ứng… Trong bối cảnh đó, PVN đã triển khai hàng loạt biện pháp để ứng phó, linh hoạt trong điều hành, đẩy mạnh mở rộng thị trường. Nhờ đó, PVN ứng phó kịp thời với những khó khăn, giữ vững và duy trì nhịp độ sản xuất, kinh doanh.

Nhờ đó, 9 tháng năm 2021, PVN đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, khai thác dầu thô đạt 8,2 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch 9 tháng, tổng doanh thu 437,8 ngàn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch 9 tháng. PVN đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước, với số tiền 65,9 ngàn tỷ đồng, vượt 5 % kế hoạch năm 2021 và vượt 17% so với cùng kỳ năm 2020. Điều đáng nói, trong bối cảnh nhiều DN lớn gặp khó khăn, thua lỗ, những đóng góp quan trọng của PVN thể hiện nỗ lực của tập thể lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên và gần 60 ngàn người lao động.

Cùng với PVN xếp vị trí thứ 4, nhiều DN trong ngành dầu khí cũng góp mặt trong PROFIT500 như: Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS (vị trí thứ 16); Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (26); Công ty CP PVI (104); Tổng Công ty Vận tải Dầu khí - PVTrans (106); Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (107); Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo (122); Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC (139)… Trong đó, PV GAS 5 năm liền xuất hiện ở nhóm thứ hạng cao của Bảng xếp hạng.

Lãnh đạo PV GAS cho biết, trong tình hình thị trường tiêu thụ khí, sản phẩm khí gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, PV GAS đã nỗ lực bảo đảm an ninh - an toàn, thông suốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 9 tháng năm 2021. Tổng doanh thu 9 tháng đạt 58.417 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 6.220 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước 4.481 tỷ đồng, tăng 28%.

Trụ cột của nền kinh tế

Theo thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2021, trong số 339 DN niêm yết có đến 53,1% DN vẫn giữ vững được đà tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2019 - 2020 và trong nửa đầu năm 2021. Bên cạnh đó, 24,4% DN đã bắt đầu phục hồi và lấy lại được đà tăng trưởng lợi nhuận. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy các DN niêm yết trong PROFIT500 đã dần thích ứng với sự thay đổi của các điều kiện kinh doanh sau khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Theo ban tổ chức, Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam đã trải qua 5 năm công bố nhằm tìm kiếm và tôn vinh những DN bền vững, là những cột trụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch diễn ra suốt hơn một năm qua, ý nghĩa của việc tìm kiếm các DN hoạt động hiệu quả, duy trì được tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, càng được cộng đồng DN, nhà đầu tư và công chúng mong chờ. Đồng thời, việc làm này góp phần giới thiệu thương hiệu DN Việt tới cộng đồng kinh doanh và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Bài, ảnh: HÀ AN