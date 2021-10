KCN sẽ phải nâng cấp phòng, chống dịch mới hy vọng an toàn

Trả lời về các kiến nghị của DN về việc cho phép vận chuyển người lao động từ ngoại tỉnh vào, ông Nguyễn Công Vinh cho rằng, chuỗi lây nhiễm vừa qua là bài học kinh nghiệm. Do đó, nếu DN thực hiện nghiệm việc cách ly 14 ngày tỉnh sẽ đồng ý. “UBND tỉnh đề nghị các DN quan tâm đến phương án phòng chống dịch bệnh. Vì quan điểm của tỉnh là không muốn đóng cửa các nhà máy. Tuy nhiên, trong lúc này, “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.