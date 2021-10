Chia sẻ thông tin, kết nối giao thương về sản phẩm chăn nuôi

Đó là chủ đề của Diễn đàn kết nối nông sản 970 phiên thứ 9, được tổ chức sáng 30/10 theo hình thức trực tuyến với 29 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (ảnh dưới) tham dự và chủ trì Diễn đàn.

Phát biểu mở đầu Diễn đàn, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, ngành chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguy cơ xuất hiện trở lại của dịch tả heo châu Phi. Dịch bệnh này từng khiến Việt Nam tiêu hủy 6 triệu con heo.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong thời gian các tỉnh, thành phố phía Nam giãn cách, năng lực sản xuất tại chỗ về thịt của TP. HCM chỉ chiếm khoảng 5-10%, khiến thành phố bị thiếu hụt cục bộ lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu đầu vào như: thức ăn chăn nuôi, con giống bị ùn ứ, khó lưu thông tại một số địa phương.

Tại BR-VT, tính đến tháng 10/2021, tổng đàn heo ước đạt 361.315 con, đạt 100,89% so cùng kỳ năm 2020, 90,33 % so với kế hoạch năm 2021. Thịt heo 6.489 tấn, tăng 4,94% so cùng kỳ. Thời gian gần đây, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh xuống thấp, dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khiến đàn heo hơi trên địa bàn tỉnh khó xuất bán. Ngược chiều với đà lao dốc của giá heo hơi, giá thức ăn chăn nuôi đang tăng nhanh chưa từng có. Từ tháng 8, các DN sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đều đồng loạt gửi thông báo tới khách hàng và đại lý về điều chỉnh giá bán mới.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, Bộ NN-PTNT thời gian tới Bộ sẽ xây dựng quy định và chính sách về việc thu mua, giết mổ, chế biến và dự trữ sản phẩm chăn nuôi khi ứ đọng, chậm tiêu thụ do cung vượt cầu, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Bộ NN-PTNT cũng sẽ kiến nghị với Chính phủ xem xét hỗ trợ việc khôi phục sản xuất; có biện pháp giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ tín dụng, lãi suất ngân hàng cho các cơ sở sản xuất để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất; hạn chế nguy cơ thiếu thực phẩm vào những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán.

PHÚC HIẾU