Bất ngờ "sốt" đất

Sau hơn 4 tháng “đóng băng”, 10 ngày qua, việc đi giữa BR-VT và các địa phương khác thuận lợi hơn thì thị trường bất động sản cũng bất ngờ “sốt” trở lại.

Khách hàng xem những lô đất sào được rao bán tại xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ).

“Săn” đất sào, đất phân lô

Cuối tháng 9/2021, các trang mua bán bất động sản như: Nhà đất giá rẻ, Bất động sản BR-VT, nhà đất BR-VT, nhà đất giá rẻ -TP. Bà Rịa… đồng loạt đẩy “hàng” lên sàn. Theo đó, khu vực TP. Bà Rịa những khu đất như Lan Anh 1, Thanh Sơn, Memori, khu Hương lộ 10, khu tái định cư 30/4… được rao bán với mức giá từ 1,8-2,5 tỷ/lô đang trở thành hàng “hot” trên sàn. Các khu vực TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc cũng bất ngờ “sốt” lại với đất sào (từ 1.000m2 trở lên), đất phân lô biệt thự (từ 300m2 trở lên)… Đặc biệt, đất tại khu vực TX. Phú Mỹ được rao bán dày đặc trên các trang bất động sản.

Theo giới đầu tư, sở dĩ TX. Phú Mỹ được họ “săn” là do thời gian gần đây TX. Phú Mỹ là một địa phương tiềm năng về công nghiệp, cảng biển; nhiều dự án trọng điểm của tỉnh cũng đang được triển khai tại địa phương này. Đặc biệt, trong quy hoạch từ 2021-2025, TX. Phú Mỹ phấn đấu đưa 5 địa phương từ xã thành phường và đưa TX.Phú Mỹ trở thành thành phố cảng. Do đó, mặc dù không phải cuối tuần nhưng nhiều tuyến đường về xã Châu Pha, xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) có khá nhiều khách từ các địa phương khác trong tỉnh lẫn khách hàng từ các tỉnh, thành khác đến xem đất, chốt kèo… Chị C. một người môi giới đất khu vực này cho biết: “Đừng nghĩ sau dịch, giá đất hạ nhiệt. Khu vực Châu Pha, Tóc Tiên hiện đang có giá khoảng hơn 1 tỷ - 1,7 tỷ đồng/lô với diện tích khoảng 150-200m2 trong đó có 100m2 thổ cư, tùy từng vị trí. Mức giá này tăng khoảng 10% so với trước dịch”. Anh Toàn (TP. Hồ Chí Minh), sau khi xem xong, kiểm tra sổ và rà quy hoạch thì đã chốt ngay một lô 200m2 tại xã Tóc Tiên với giá chuyển nhượng 1,7 tỷ đồng.

Bà Ngô Thị Lộc Nhung, Giám đốc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai TX. Phú Mỹ cho biết, từ ngày 16/10 đến nay trung bình mỗi ngày văn phòng tiếp nhận và xử lý 80 -100 hồ sơ chuyển nhượng đất của người dân. Đó là chưa kể có nhiều giao dịch chuyển nhượng mới nhận cọc hoặc công chứng, hồ sơ chưa đến văn phòng một cửa. Con số này cho thấy thị trường bất động sản đang sôi động trở lại sau dịch. Và dự báo trong tuần cuối của tháng 10 và đầu tháng 11 lượng hồ sơ sẽ tăng gấp đôi.

Nhận định của chuyên gia nhà đất cho thấy, thời gian qua có xu hướng dịch chuyển về quê để gần gũi tự nhiên, khí hậu tốt, mật độ dân cư thưa nhưng hạ tầng tốt đã tạo nên một làn sóng các nhà đầu tư về các tỉnh có khí hậu, cảnh quan tốt mua nhà đất làm căn nhà thứ hai. Từ đó làm cho thị trường bất động sản vùng ven tăng giá. Do đó, các khu đất thuộc Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc đang “ăn theo” tuyến du lịch về Bình Châu và các dự án KCN Đất Đỏ, sân bay Hồ Tràm… để đẩy giá. Tuy nhiên, khác với hình thức đầu tư đất nhà phố như TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ, khu vực này lại được khách săn dự án đất biệt thự, đất sào và các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó, giá đất tại các huyện này cũng “tăng nóng”, khoảng 1,7-2,5 tỷ đồng/sào. Một số dự án nhà vườn nghỉ dưỡng tại Lộc An (huyện Đất Đỏ) có diện tích từ 300-500m2 đã có nhà mẫu cho khách xem cũng đang được rao bán với mức giá khoảng 2,4 tỷ/căn.

Dự báo vẫn tiếp tục tăng

Theo giới chuyên gia bất động sản, sự quan tâm tới thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, thị trường bất động sản BR-VT nói riêng giống như một “quả bóng” và dịch COVID -19 như một “tảng đá lớn” đè lên quả bóng bất động sản. Quả bóng này không bị xì hơi mà chỉ bị nén lại nên khi dịch bệnh được kiểm soát thì lực bật thị trường bất động sản sẽ rất mạnh.

Ông Võ Văn Thường, Giám đốc Công ty TNHH BĐS Gia Phát (huyện Long Điền) cho rằng, sau dịch nhiều người khó khăn nhưng cũng có nhiều người vẫn còn tiền nhàn rỗi. Thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất thấp thì bất động sản vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn. Cũng theo ông Thường, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi giao dịch bất động sản gần như phải tạm dừng, chủ đầu tư không triển khai bán hàng, xây dựng; các chính sách phong tỏa cũng khiến nhà đầu tư, khách hàng không thể đi xem nhà đất để xuống tiền. Do đó, khi dịch bệnh được kiểm soát, việc đi lại thuận tiện hơn, thị trường bất động sản đang tăng nóng bởi yếu tố lạm phát.

Theo dự báo, sau dịch, các dự án đầu tư công được đẩy mạnh, cùng với lãi suất vay thế chấp ngân hàng thấp, cũng như nút thắt pháp lý về đất đai đang dần được nới lỏng, thị trường bất động sản sẽ bật lên mạnh mẽ ngay khi dịch được kiểm soát ở tất cả các địa phương. Tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia thì sau dịch không phải là thời điểm cho đầu tư lướt sóng, thị trường bất động sản lúc này dành cho những ai có tầm nhìn chiến lược và dài hạn. Vì vậy, để tránh rủi ro “bong bóng bất động sản”, người mua nên tỉnh táo đánh giá tiềm năng của khu đất, không nên đầu tư những khu vực rủi ro cao như thủ tục pháp lý không rõ ràng, khu quy hoạch treo, đất đồng sở hữu…

Bài, ảnh: QUANG VŨ