27 cơ sở lưu trú vi phạm phòng, chống dịch

Sáng 26/10, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu kết nối trực tuyến với 17 điểm cầu các phường, xã.

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, từ ngày 16 đến 25/10, Công an thành phố và các phường, xã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra 981 cơ sở lưu trú phát hiện 27 cơ sở vi phạm hành chính do có hành vi đón khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với những cơ sở này. Bên cạnh đó, Công an TP.Vũng Tàu thành lập 16 tổ tuần tra các tuyến đường chính, tập trung các tuyến đường ven biển để phòng, chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thông tin, sau 25 ngày không ghi nhận ca nhiễm thì từ ngày 18 đến 26/10, TP.Vũng Tàu đã ghi nhận thêm 64 ca nhiễm, trong đó có 45 ca ngoại tỉnh và 19 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây. Do vậy, các xã, phường cần tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống dịch, quản lý tốt địa bàn. Đối với các khu phong tỏa trên địa bàn phải dần thu hẹp trong phạm vi nhỏ nhất. Bên cạnh đó, người dân trở về từ ngoại tỉnh cần phải thực hiện khai báo y tế và xét nghiệm nhanh COVID-19, lực lượng trạm y tế xã, phường cần bố trí người trực 24/24 giờ; tuyệt đối tuân thủ quy định chưa cho phép cơ sở lưu trú hoạt động nếu chưa đáp ứng các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; yêu cầu nhà xe thông báo toàn bộ danh sách hành khách ngoại tỉnh để kiểm soát chặt đối với người đi và đến.

AN NHIÊN