LSP tổ chức Ngày an toàn và sức khỏe cho nhân viên, nhà thầu và đối tác

Trong hai ngày (28 và 29/4), Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức Ngày An toàn và Sức khỏe với chủ đề “Chúng ta là những người cứu hộ - We are the LIFESAVER”.

Sự kiện không chỉ hưởng ứng Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (World Day for Safety and Health at Work) mà còn nằm trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại Việt Nam, khẳng định cam kết mạnh mẽ của LSP trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Đây là lần đầu tiên, LSP tổ chức sự kiện này.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP chia sẻ tại sự kiện.

Tham gia sự kiện có hơn 800 nhân viên, nhân sự nhà thầu và đối tác kinh doanh, thể hiện trách nhiệm chung của tất cả các bên trong việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông cho người lao động.

37 đối tác kinh doanh đã tham dự sự kiện, cùng chung tay đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong hoạt động sản xuất.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, chia sẻ: “Tại LSP, an toàn không chỉ là một quy định bắt buộc mà còn là giá trị cốt lõi trong lối sống. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng:nỗ lực không để xảy ra tai nạn. Chúng tôi mong muốn mỗi cá nhân đều có thể trở về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc.”

Sự kiện có nhiều hoạt động: tổ chức trò chơi tương tác và hoạt động chia sẻ kiến thức, giúp mọi người hiểu rõ hơn và ghi nhớ các quy tắc và quy trình an toàn quan trọng.

Trò chơi nâng cao nhận thức về an toàn khi tham gia giao thông.

Dịp này, LSP đã biểu dương các đối tác kinh doanh đạt thành tựu xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn lao động trong giai đoạn 2023–2024.

Trong thời gian tới, LSP sẽ tiếp tục nâng cao văn hóa làm việc an toàn thông qua triển khai tích hợp Hệ thống Quản lý An toàn Công Nghệ (PSM) hàng đầu, bắt đầu từ năm 2025.

Tin, ảnh: HÀ AN