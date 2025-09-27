LSP chào đón 100 cư dân địa phương tham quan

Ngày 27/9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), nhà sản xuất xanh trong ngành hóa dầu hàng đầu tại Việt Nam, tổ chức chương trình tham quan nhà máy - LSP Open House 2025 với chủ đề “Bảo vệ Môi trường và Vận hành an toàn”. Sự kiện đã chào đón đại diện UBND xã Long Sơn và 100 cư dân trên địa bàn xã đến tham quan tổ hợp.

Trong chương trình, các khách mời đã ghé thăm một số khu vực vận hành chính, bao gồm Tòa nhà Điều khiển Trung tâm (Central Control Building - CCB) của Nhà máy Olefins, Điểm xả thải và Trung tâm Ứng phó sự cố (Emergency Communication Center- ECC). Chuyến tham quan nhằm mang đến cho cộng đồng cái nhìn rõ hơn về cách LSP vận hành, với sự cẩn trọng cao nhất để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cộng đồng xung quanh.

Người dân tìm hiểu thông tin về các công nghệ bảo đảm vận hành an toàn, bảo vệ môi trường tại LSP

Ông Siripan Artnonla, Giám đốc sản xuất khu vực hạ nguồn, chia sẻ: “Đối với LSP, chúng tôi cam kết vận hành sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững, tập trung vào các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị minh bạch (ESG). Sự kiện tham quan nhà máy - LSP Open House 2025 không chỉ là dịp để LSP chia sẻ thông tin một cách cởi mở, minh bạch mà còn là cơ hội để chúng tôi được lắng nghe, được gần gũi hơn với cộng đồng, và khẳng định cam kết trở thành một người láng giềng có trách nhiệm, gắn bó lâu dài với bà con. Chúng tôi mong muốn cùng chính quyền địa phương và cộng đồng chung tay xây dựng một tương lai xanh, an toàn và bền vững cho xã Long Sơn.”

LSP đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào công nghệ tiên tiến và số hóa để đảm bảo vận hành an toàn và bảo vệ môi trường. Cụ thể, công ty đã lắp đặt công nghệ đốt ít gây ô nhiễm và hệ thống giám sát chất lượng không khí trực tuyến 24/7 tại các lò hơi và lò cracking. Ngoài ra, công ty còn trang bị hệ thống giám sát chất lượng không khí tiên tiến tại khu vực hàng rào bao quanh tổ hợp. Đối với nước thải, LSP sử dụng hệ thống xử lý nước thải hai lớp bảo vệ với hệ thống quan trắc trực tuyến thời gian thực.

Phòng điều khiển Trung tâm ứng phó sự cố hoạt động 24/7 tại LSP.

Đặc biệt, LSP là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam lắp đặt hệ thống đốt kín mặt đất không khói, giúp giảm thiểu tiếng ồn, khói và ảnh hưởng do lửa trong quá trình vận hành. Trung tâm Ứng phó sự cố hoạt động 24/7 cùng với các giải pháp chữa cháy công nghệ cao như hệ thống Big Gun - lăng phun nước lưu lượng lớn di động và xe bồn bọt chữa cháy có khả năng phun xa đến 120 m, đảm bảo ứng phó hiệu quả với các sự cố cháy lớn tại khu vực bồn chứa. Những công nghệ tiên tiến này khẳng định cam kết của LSP trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên, cho cộng đồng và môi trường xung quanh.

Bên cạnh tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong vận hành, LSP cũng chú trọng đóng góp vào sự phát triển xã hội. Công ty hợp tác với chính quyền địa phương và các đối tác doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt tại xã Long Sơn.

Đại diện UBND xã Long Sơn và 100 cư dân trên địa bàn xã chụp hình lưu niệm khi đến tham quan tổ hợp.

Các chương trình an sinh xã hội của LSP tập trung vào sáu lĩnh vực chính: Bảo tồn văn hóa, Phát triển thế hệ trẻ, Phúc lợi cộng đồng, Bảo vệ môi trường, Đảm bảo an toàn và Hỗ trợ sinh kế. Trong năm 2025, LSP hợp tác với 39 đối tác để triển khai dự án “Chung tay vì cộng đồng”, mang đến những sáng kiến thiết thực và ý nghĩa góp phần phát triển cộng đồng địa phương.

Thu Trang