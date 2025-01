PTSC báo lãi cao nhất trong 9 năm qua

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) cho biết, năm 2025, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 780 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 720 tỷ đồng.

Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC.

Để đạt được các mục tiêu tài chính, DN tập trung vào việc tối đa hóa nguồn lực để phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, nâng cao lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị trường ngoài ngành, ngoài nước. DN cũng tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn như dầu khí, năng lượng tái tạo ngoài khơi, LNG và các dịch vụ kỹ thuật liên quan…

Năm 2024, doanh thu hợp nhất của PTSC 24.000 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch, tăng 10% so với năm 2023. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.500 tỷ đồng, cao nhất kể từ năm 2015. DN này cũng đạt được nhiều thành tựu lớn trong công tác an toàn với 25,52 triệu giờ làm việc an toàn.

Năm 2024, DN đã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung tối ưu hóa nguồn lực và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Nhiều phương tiện và thiết bị đã được tổ chức đưa đi làm việc tại nước ngoài, mang lại hiệu quả cao. DN cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ khí năng lượng tái tạo ngoài khơi hiện tại, tăng cường tham gia đấu thầu các dự án mới nhằm đảm bảo nguồn công việc ổn định trong tương lai. Sau khi được trao thầu, PTSC đã nhanh chóng tập trung nguồn lực để triển khai các gói thầu Dự án Lô B đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

HÀ AN