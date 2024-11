Dự án hóa dầu Long Sơn vận hành thương mại: Kỳ cuối: Cùng xây dựng cộng đồng đáng sống

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Diện mạo vùng đất xã đảo Long Sơn đã có nhiều thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây cũng khá lên kể từ khi dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn được triển khai. Đặc biệt là đã tạo nên sự gắn kết, vun đắp và xây dựng tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bà Lê Thị Kiềm, quản lý Nhà Lớn hướng dẫn ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP cách cột dây bánh tét.

Giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết

Ngay khi bắt đầu đặt chân đến vùng đất Long Sơn để thực hiện dự án, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) không chỉ tích cực tài trợ các chương trình an sinh xã hội mà còn tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động mang nét văn hóa đặc trưng của người bản địa nơi đây.

Từ năm 2021, LSP tài trợ toàn bộ nguyên liệu và tham gia cùng cư dân Nhà Lớn gói bánh chưng Tết. Thường thời gian gói và luộc bánh diễn ra trong 3 ngày, từ 20-22 tháng Chạp để đến 23 tháng Chạp cư dân Nhà Lớn, người dân xã đảo có những đòn bánh tét mới cúng tiễn Ông Táo. Kể từ đó đến nay đã có hàng ngàn đòn bánh tét thấm đượm nghĩa tình được LSP trao tặng cho người dân xã đảo, các trường học, lực lượng vũ trang, công nhân LSP… đón Tết.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP chúc mừng năm mới và lì xì mừng tuổi các cô, dì cùng tham gia gói bánh tét tại Nhà Lớn Xuân 2024.

Bên cạnh đó, những dịp lễ lớn của Nhà Lớn như Vía Ông, Trùng Cửu, lãnh đạo và đội ngũ nhân viên LSP không những đến hành lễ mà còn tình nguyện đến Nhà Lớn hỗ trợ công tác hậu cần, bếp núc, phục vụ khách thập phương.

Lãnh đạo LSP cho hay, đây là dịp để cán bộ, người lao động của LSP trải nghiệm văn hóa bản địa và “sống cùng” người dân xã đảo. Mọi người quây quần cùng làm việc như một gia đình. Cảm giác vô cùng ấm áp. Bà Lê Thị Kiềm, quản lý Nhà Lớn chia sẻ: “Sự tôn trọng, mong muốn tìm hiểu phong tục tập quán Nhà Lớn của LSP rất đáng trân trọng. Được lan tỏa nét văn hóa truyền thống Nhà Lớn đến người nước ngoài là niềm tự hào của chúng tôi”.

Gói bánh tét tặng bà con xã đảo đón Tết được LSP đồng hành cùng Nhà Lớn từ năm 2021.

Đặc biệt, có những năm LSP còn tổ chức lễ hội Songkran (một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Thái) mừng năm mới Tết cổ truyền của đất nước Thái Lan tại xã Long Sơn. Qua đó, giúp cộng đồng người Thái Lan đang sinh sống, làm việc xa quê hương gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc cũng như vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Đây cũng là dịp để vun đắp và xây dựng tình hữu nghị giữa cộng đồng người Thái Lan tại Bà Rịa-Vũng Tàu; là dịp để nhân dân hai nước giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết.

Hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững

Ông Hà Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn nhận xét: LSP đã và đang hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế dài hạn, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân xã đảo. Cùng với người dân nơi đây tạo nên một cộng đồng Long Sơn đáng sống.

Giờ đây trên địa bàn xã Long Sơn, nhiều tuyến đường nhựa thẳng tắp, nối giữa các thôn đã hình thành. Đường làng ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa giúp cho việc đi lại của dân thuận tiện, dễ dàng hơn. Và càng yên tâm hơn bởi một số tuyến đường được gắn camera giám sát.

Ông Dũng thông tin thêm, năm 2023, LSP đã tài trợ lắp 23 camera trên các tuyến đường lớn. Nhờ đó, địa phương cũng đã kịp thời xử lý một số vụ vi phạm về giao thông.

“Với quan điểm, muốn tăng trưởng bền vững và phát triển mạnh mẽ thì DN, môi trường và xã hội phải hòa hợp với nhau. Kể từ khi thành lập đến nay, LSP đã đóng góp hơn 75 tỷ đồng để cải thiện đời sống cho người dân. Các hoạt động của LSP tập trung vào 6 nhóm chính gồm: kế thừa di sản văn hóa truyền thống địa phương, chăm sóc sức khỏe và nâng cao phúc lợi cộng đồng, bồi dưỡng thế hệ trẻ, các sáng kiến thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, các hoạt động bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Chúng tôi mong muốn chung sống, học hỏi, phát triển bền vững cùng cộng đồng quê hương”. (Ông Kitti Phadungchiwit, Phó Tổng Giám đốc LSP)

Đại diện Công an xã Long Sơn cho biết, địa bàn Long Sơn rộng, tốc độ di dân đến sinh sống, làm việc nhanh. Hệ thống camera giám sát từ xa giúp lực lượng gìn giữ an ninh trật tự kịp thời phát hiện, xử lý nhanh những vụ việc gây mất an toàn giao thông, phát huy tác dụng cảnh báo, răn đe chấp hành quy định trong lưu thông. Bên cạnh đó hệ thống “mắt thần” còn trở thành công cụ hữu hiệu giáo dục ý thức pháp luật. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Có thể nói, câu chuyện của LSP không dừng lại ở sản xuất ra sản phẩm hóa dầu mà đó là việc xây dựng cho một tương lai phát triển bền vững. Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP cho hay, khi triển khai dự án tại xã đảo Long Sơn, LSP mong muốn trở thành công dân tốt của vùng đất này. LSP đã hiện thực hóa những cam kết của mình với nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu giúp cộng đồng. “LSP cam kết trở thành một DN công dân tốt hơn cả việc tạo ra lợi nhuận. Công ty không chỉ nỗ lực đồng hành với cộng đồng địa phương mà còn cùng nhau học hỏi và phát triển”, ông Kulachet Dharachandra nói.

Bài, ảnh: HÀ ĐĂNG