Nhiều doanh nghiệp cảng biển có doanh thu vận tải tăng gần gấp đôi

8 tháng năm 2024, doanh thu vận tải các DN cảng biển tăng 14,83% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tăng cường sản xuất và xuất khẩu, khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng theo. Trong ảnh: Sản xuất khung tivi cho Tập đoàn Samsung tại Công ty TNHH Pavonine Vina.

Một số DN có mức tăng trưởng nổi bật như Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái; Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link tăng 77,32%; Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép tăng 71,28%; Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng sài Gòn tăng 34,76% và Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép tăng 17,9%.

Theo các DN, nguyên nhân là do các ngành công nghiệp sản xuất như điện tử, dệt may và hàng tiêu dùng đã tăng cường sản xuất và xuất khẩu, khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng theo. Ngoài ra, các DN cảng biển đã chủ động mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, giúp gia tăng lượng hàng hóa quốc tế qua cảng, thúc đẩy doanh thu.

Tin, ảnh: THANH NGA