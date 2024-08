PV GAS sẽ phát hành hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã GAS) cho biết, ngày 16/9 tới sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Người lao động PV GAS tham gia bảo dưỡng, sửa chữa đường ống dẫn khí.

Theo đó, PV GAS sẽ phát hành tối đa hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá hơn 459,3 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, vốn điều lệ của GAS sẽ tăng từ hơn 22.967,4 tỷ đồng lên hơn 23.426,7 tỷ đồng.

Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông PV GAS đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 70.176 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 7.249 tỷ đồng. Trong quý II/2024, PV GAS ghi nhận doanh thu hơn 30.052 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 3.321 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, PV GAS đạt tổng doanh thu 53.367 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm nay, PV GAS đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin, ảnh: PHAN HÀ