Tuyên truyền về an toàn công trình dầu khí trên biển

Ngày 28/11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển; Luật Biên phòng Việt Nam và công tác phòng, chống IUU cho 220 ngư dân thuộc xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh và TT.Long Hải (huyện Long Điền).

Tại hội nghị, ngư dân được đại diện PVEP phổ biến một số nội dung về công tác phòng, chống cháy nổ trong khu vực vùng hành lang an toàn công trình dầu khí trên biển; nguy cơ, rủi ro, nguy hiểm có thể xảy ra trong vùng an toàn của các công trình dầu khí... Đồng thời, phát tờ rơi có in tọa độ các mỏ dầu khí để chủ tàu dán trực tiếp lên tàu khi ra khơi.

Ngoài ra, ngư dân cũng được lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Biên Phòng Việt Nam và công tác phòng, chống IUU.

Dịp này, PVEP, các đơn vị nhà thầu và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng 200 phần quà cho ngư dân và 10 xe đạp cho con ngư dân học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

THANH HẢI